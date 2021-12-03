«Ак Барс» обыграл «Авангард» в вынесенном матче КХЛ в Дубае

«Ак Барс» и «Авангард» провели первый в истории КХЛ матч в Дубае. Это вынесенная игра регулярного чемпионата.

«Ак Барс» забил первым и вел на протяжении всего матча. «Авангард» отыграл единственную шайбу в конце матча при счете 0:3.

«Авангард» идет пятым в Восточной конференции после 35 матчей. «Ак Барс» занимает четвертое место после 36 матчей.

Игра прошла накануне старта Национального дня России на всемирной выставке «Экспо-2020», проходящей в Дубае. Это крупнейшая выставка, на которой страны демонстрируют достижения в науке, технологиях, культуре и других отраслях.