КХЛ
Авангард
Ак Барс
Поделиться:
Комментарии:
0
#КХЛ #Авангард #Ак Барс

«Ак Барс» обыграл «Авангард» в вынесенном матче КХЛ в Дубае

вчера, 18:46

«Ак Барс» и «Авангард» провели первый в истории КХЛ матч в Дубае. Это вынесенная игра регулярного чемпионата.

  • «Ак Барс» забил первым и вел на протяжении всего матча. «Авангард» отыграл единственную шайбу в конце матча при счете 0:3.
  • «Авангард» идет пятым в Восточной конференции после 35 матчей. «Ак Барс» занимает четвертое место после 36 матчей.

Игра прошла накануне старта Национального дня России на всемирной выставке «Экспо-2020», проходящей в Дубае. Это крупнейшая выставка, на которой страны демонстрируют достижения в науке, технологиях, культуре и других отраслях.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
КХЛ
Еще по теме
Зачем КХЛ проводит вынесенный матч в Дубае. Там уже три года анонсируют создание клуба, игру рекламирует даже Собчак
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#КХЛ
#Авангард
#Ак Барс