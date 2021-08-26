40-летний Зарипов завершит карьеру после этого сезона. Он единственный, кто пять раз выигрывал Кубок Гагарина

Об этом Данис Зарипов заявил на встрече «Ак Барса» с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым:

«Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным».