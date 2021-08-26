Данис Зарипов
КХЛ
Ак Барс
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#Данис Зарипов #КХЛ #Ак Барс

40-летний Зарипов завершит карьеру после этого сезона. Он единственный, кто пять раз выигрывал Кубок Гагарина

7 часов назад

Об этом Данис Зарипов заявил на встрече «Ак Барса» с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым: 

«Я пришел в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год клуба стал победным».

  • Зарипов пять раз выигрывал Кубок Гагарина: трижды – с «Ак Барсом», дважды – с магнитогорским «Металлургом». Он единственный хоккеист, который брал трофей пять раз.
  • Зарипову 40 лет. Он начал карьеру в 1996 году и трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной России.
  • Зарипов выступает за «Ак Барс» с 2017 года. До этого он играл в Казани с 2001 по 2013 годы. Всего провел за «Ак Барс» 15 сезонов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Инсайдлар»
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