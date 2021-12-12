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Салават Юлаев
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#Ак Барс #КХЛ #Салават Юлаев

Нападающий «Ак Барса» травмировался после силового приема в матче против «Салавата Юлаева». Его увезли на носилках в больницу

час назад

Эпизод произошел во втором периоде матча КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» проиграл со счетом 2:4.

  • На 37-й минуте нападающий «СЮ» Петр Хохряков совершил силовой прием против форварда «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.
  • После этого у Воронкова пошла кровь. Врачи унесли его со льда на носилках. «Р-Спорт» пишет, что Воронков получил сотрясение мозга и терял сознание.
  • Хохряков был удален до конца матча: пять минут штрафа – за удар в область головы, 20 – дисциплинарный штраф.

Воронков включен в состав сборной России на Кубок Первого канала. В этом сезоне он провел за «Ак Барс» в КХЛ 37 матчей, забил семь голов и отдал пять ассистов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Ак Барса»
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