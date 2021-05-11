Сборная России и «Рубин» выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175

11 мая в Казани в гимназии №175 произошла стрельба. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что погибли восемь человек – семь детей и учительница.

Ильназ Галявиев – нападавший. Он задержан. Сначала говорилось о двух нападавших, но Рустам Миннинханов и полиция это опровергли.

Среди детей есть пострадавшие. Их больше десяти, все доставлены в больницу.

«Рубин» и сборная России выразили соболезнования семьям погибших. «Рубин» написал заявление в твиттере: