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#Рубин #Россия #Ак Барс

Сборная России и «Рубин» выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175

вчера, 12:40

11 мая в Казани в гимназии №175 произошла стрельба. Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что погибли восемь человек – семь детей и учительница.

Ильназ Галявиев – нападавший. Он задержан. Сначала говорилось о двух нападавших, но Рустам Миннинханов и полиция это опровергли.

Среди детей есть пострадавшие. Их больше десяти, все доставлены в больницу.

«Рубин» и сборная России выразили соболезнования семьям погибших. «Рубин» написал заявление в твиттере:

Сборная России опубликовала пост в телеграм-канале: «Выражаем соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Казанской школе №175. Скорбим вместе со всей страной».

Часть заявления казанского «Ак Барса»: «Нападение на беззащитных детей – ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе».

Рустам Миннинханов тоже опубликовал заявление в твиттере:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Рубина»
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