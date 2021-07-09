40-летний Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на год

Почти всю карьеру Зарипов провел в России. Он уезжал в Канаду на один сезон и играл в Западной канадской лиге, но потом вернулся в Россию.

На международных турнирах побеждал со сборной на трех чемпионатах мира: 2008, 2009, 2014.