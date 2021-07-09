Данис Зарипов
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#Данис Зарипов #КХЛ #Ак Барс

40-летний Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на год

09 июля, 10:23

Данис Зарипов останется в «Ак Барсе» до конца сезона-2021/22. Клуб официально объявил о новом контракте с игроком.

  • Зарипову 40 лет, это один из самых возрастных игроков лиги. В КХЛ есть только два хоккеиста старше 40: Александр Еременко (41 год, «Динамо») и Павел Дацюк (42, пока свободный агент).
  • Для Зарипова это будет 17-й сезон в «Ак Барсе». Он играл за него с 2001 по 2013 год и с 2017 по сегодняшний день. Всего у него 887 за клуб и 633 очка (288 голов и 345 ассистов).
  • Это единственный в истории КХЛ игрок, пять раз побеждавший в Кубке Гагарина. Три из них он выиграл с «Ак Барсом».

Почти всю карьеру Зарипов провел в России. Он уезжал в Канаду на один сезон и играл в Западной канадской лиге, но потом вернулся в Россию.

На международных турнирах побеждал со сборной на трех чемпионатах мира: 2008, 2009, 2014.

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Источник:
сайт «Ак Барса»
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