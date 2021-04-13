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#КХЛ #Хоккей #Ак Барс #Авангард

«Ак Барс» выиграл у «Авангарда». В серии будет седьмой матч

вчера, 21:33

«Ак Барс» победил со счетом 2:0 и сравнял счет в серии с «Авангардом». Победный дубль оформил Кирилл Петров. В день матча Петров отмечал день рождения.

Теперь «Ак Барс» и «Авангард» имеют по три победы в серии. Первый финалист Кубка Гагарина уже определился. ЦСКА обыграл СКА за шесть матчей (4:2).

Седьмой матч между «Ак Барсом» и «Авангардом» состоится в Казани. «Ак Барс» имеет в этой серии преимущество домашней площадки.

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