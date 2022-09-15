Столица Казахстана меняет название в четвертый раз за 30 лет: как это происходит и зачем

Акмолинск (1832-1961). Небольшая крепость открыта в 1832 году, ее построили для защиты района от разбойников. Название происходит от названия региона Акмола. Расположение на перекрестке торговых путей из России в Азию привело к постепенному расширению поселения – и уже в 1862 году оно получило статус города, еще через четыре года появилась Акмолинская область, к 1910 году в городе проживало 13 тысяч человек.