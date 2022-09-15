Столица Казахстана меняет название в четвертый раз за 30 лет: как это происходит и зачем
Нур-Султану, похоже, вернут прежнее название спустя три года после переименования. С идеей выступили депутаты парламента, ее уже поддержал президент Касым-Жомарт Токаев и конституционный совет, теперь поправки должны закрепить в Конституции. С 1992 года город переименовывают уже в четвертый раз.
Акмолинск (1832-1961). Небольшая крепость открыта в 1832 году, ее построили для защиты района от разбойников. Название происходит от названия региона Акмола. Расположение на перекрестке торговых путей из России в Азию привело к постепенному расширению поселения – и уже в 1862 году оно получило статус города, еще через четыре года появилась Акмолинская область, к 1910 году в городе проживало 13 тысяч человек.
Целиноград (1961-1992). Акмолинская область стала одним из ключевых направлений масштабной программы по освоению целины. С 1953 по 1958 год туда приехали 270 тысяч человек, регион стал крупным центром сельского хозяйства. На фоне этого в 1960-м его переименовали в Целинной край, а в следующем году Акмолинск стал Целиноградом.
Акмола (1992-1998). После распада СССР городу вернули прежнее название в форме Акмола. Буквальный его перевод «белая могила» считается неправильным, вместо него предлагается «светлейшее святейшество». В Казахской советской энциклопедии слово Акмола расшифровывали как сооружение с куполом из белого камня.
Астана (1998-2019). В 1997 году столицу перенесли из Алматы в Акмолу, а еще через год ее переименовали в Астану (переводится как «столица»).
Нур-Султан (2019-н.в.). В марте 2019 года первый и на тот момент единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. На следующий день Касым-Жомарт Токаев, на тот момент и.о. президента, предложил переименовать столицу в Нур-Султан (переводится как «светлый правитель»).
Астана (поправки еще не приняты). Скорее всего, городу вернут прежнее название. Это произойдет через несколько месяцев после протестов в Казахстане, в которых звучали лозунги о полном уходе Назарбаева из политики. После отставки он сохранял важные государственные посты, в том числе председателя Совета Безопасности. Протестующие добились своих требований – и теперь Назарбаев сохраняет только формальный титул «отца нации». В медиа смену названия воспринимают как продолжение тренда на «деназарбаевизацию».