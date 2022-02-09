Семен Елистратов
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Семен Елистратов #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке. Он берет медаль на третьей Олимпиаде подряд 🥉

вчера, 16:29

Семен Елистратов – обладатель бронзовой медали в шорт-треке в забеге на дистанции 1500 м. Это 11-я медаль России на Олимпиаде-2022.

В 2014 году Елистратов выигрывал золотую медаль в Сочи. Тогда она была в эстафете. В 2018-м он стал бронзовым призером в Пхенчхане на этой же дистанции 1500 м.

Елистратову 31 год. Елистратов входит в сборную России с 2007 года. На Олимпиаде-2022 он уже провалил забег на 1000 м. Там занял третье место в квалификации и никуда не прошел.

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Источник:
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