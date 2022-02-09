Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке. Он берет медаль на третьей Олимпиаде подряд 🥉

Семен Елистратов – обладатель бронзовой медали в шорт-треке в забеге на дистанции 1500 м. Это 11-я медаль России на Олимпиаде-2022.

В 2014 году Елистратов выигрывал золотую медаль в Сочи. Тогда она была в эстафете. В 2018-м он стал бронзовым призером в Пхенчхане на этой же дистанции 1500 м.

Елистратову 31 год. Елистратов входит в сборную России с 2007 года. На Олимпиаде-2022 он уже провалил забег на 1000 м. Там занял третье место в квалификации и никуда не прошел.