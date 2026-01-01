Шорт-трек: Новости

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Шорт-трек
Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке. Он берет медаль на третьей Олимпиаде подряд 🥉
#Семен Елистратов
Шорт-трек
Чемпионат Европы по шорт-треку отменен из-за ковида. Ни одна страна не смогла принять его после новых ограничений
#Чемпионат Европы по шорт-треку
Конькобежный спорт
На ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку вместо гимна России будет звучать классическая музыка 🎼
#конькобежный спорт
Конькобежный спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан закончил карьеру
#Виктор Ан