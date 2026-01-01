Чемпионат Европы по шорт-треку

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Ежегодное соревнование по шорт-треку, проводится Международным союзом конькобежцев
Дата основания
1997 г.
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Шорт-трек
Чемпионат Европы по шорт-треку отменен из-за ковида. Ни одна страна не смогла принять его после новых ограничений
#Чемпионат Европы по шорт-треку
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