Чемпионат Европы по шорт-треку
Чемпионат Европы по шорт-треку отменен из-за ковида. Ни одна страна не смогла принять его после новых ограничений
час назад
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата Европы по шорт-треку. Турнир планировали в Германии с 14 по 16 января, но из-за коронавирусных ограничений проводить его не будут.
Союз назвал среди причин ограничения на поездки, карантин и логистические сложности. Все это сделало организацию турнира «чрезвычайно сложной».
ISU связывался со всеми европейскими членами Союза (более 40 государств), но ни одна страна не приняла турнир. Нидерландский союз заявил о желании провести чемпионат в те же даты, но из-за ковидных ограничений в итоге тоже отказался.
- Это второй крупный турнир, отмененный ISU. Первым был финал Гран-при по фигурному катанию в Японии.
- Страны стали возвращать коронавирусные ограничения после обнаружения «Омикрона» – нового штамма ковида. Его впервые выявили в конце ноября.
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