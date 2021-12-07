Чемпионат Европы по шорт-треку отменен из-за ковида. Ни одна страна не смогла принять его после новых ограничений

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата Европы по шорт-треку. Турнир планировали в Германии с 14 по 16 января, но из-за коронавирусных ограничений проводить его не будут.

Союз назвал среди причин ограничения на поездки, карантин и логистические сложности. Все это сделало организацию турнира «чрезвычайно сложной».

ISU связывался со всеми европейскими членами Союза (более 40 государств), но ни одна страна не приняла турнир. Нидерландский союз заявил о желании провести чемпионат в те же даты, но из-за ковидных ограничений в итоге тоже отказался.