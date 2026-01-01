Шорт-трек: Материалы

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Россиянин Виктор Ан теперь готовит для Китая звезд шорт-трека - и они берут все медали на Олимпиаде. О работе в России Ан не договорился
#Виктор Ан
Как спортсмены Олимпиады жалуются на быт: мерзнут в номерах, едят холодные макароны и боятся спать из-за надзора посреди ночи
#Олимпиада-2022
Первая спорная ситуация на Олимпиаде. В шорт-треке Россия и США получили пенальти и вылетели, хотя Китай не сделал передачу, но победил
#Олимпиада-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Чем отличаются шорт-трек и конькобежный спорт (да, это разные виды спорта!)
#Олимпиада-2022
# новости
На ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку вместо гимна России будет звучать классическая музыка 🎼
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан закончил карьеру