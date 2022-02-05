Первая спорная ситуация на Олимпиаде. В шорт-треке Россия и США получили пенальти и вылетели, хотя Китай не сделал передачу, но победил

Есть два мнения по этой ситуации. Первое высказал Президент федерации конькобежного спорта Алексей Кравцов: «Что было у китайцев – это дело китайцев. Олимпиада все-таки проходит в Китае, к ним судьи могут быть настроены более лояльно. Сложно судить. А наши допустили ошибку, жалко, конечно, что не удалось выйти в финал».

Шорт-трекист Семен Елистратов сказал: «Ошиблись при передаче смены. Мы помешали китайской команде. Судья принял решение, что надо давать пенальти. Я думаю, решение было, как бы жестко это ни звучало, правильным.

Действительно были помехи. Я думаю, да, все очевидно. Было два момента, нам показали видео. Спорить было бессмысленно. Не могу сказать за нашу сторону, я снимал коньки. Кто подавал запрос – понятия не имею».