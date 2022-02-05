Первая спорная ситуация на Олимпиаде. В шорт-треке Россия и США получили пенальти и вылетели, хотя Китай не сделал передачу, но победил
5 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялась смешанная эстафета по шорт-треку. Результаты финала:
1. Китай – 2.37,348.
2. Италия – 2.37,364.
3. Венгрия – 2.40,900.
Для сборной России это состязание закончилось в полуфинале. Изначально итоговое положение в полуфинале было таким:
1. США.
2. Венгрия.
3. Китай.
4. Россия.
Американцы и венгры при таком раскладе проходили в финал. Но потом судья стал пересматривать повторы. По итогу Россия вместе с командой США получила пенальти и вылетела из борьбы. Официальный вердикт – блокировка при передаче эстафеты. Судью смутил этот эпизод (формально русский шорт-трекист встал между китайскими и не дал передать смену):
Изначально казалось, что Россия разорвала цепочку и не передала эстафету, но передача все же случилась – она стала поздней. Зато у Китая передачи эстафеты не было. Два спортсмена проехали, не соприкоснувшись руками. На скриншоте показана последняя возможность китайцев передать эстафету.
Есть два мнения по этой ситуации. Первое высказал Президент федерации конькобежного спорта Алексей Кравцов: «Что было у китайцев – это дело китайцев. Олимпиада все-таки проходит в Китае, к ним судьи могут быть настроены более лояльно. Сложно судить. А наши допустили ошибку, жалко, конечно, что не удалось выйти в финал».
Шорт-трекист Семен Елистратов сказал: «Ошиблись при передаче смены. Мы помешали китайской команде. Судья принял решение, что надо давать пенальти. Я думаю, решение было, как бы жестко это ни звучало, правильным.
Действительно были помехи. Я думаю, да, все очевидно. Было два момента, нам показали видео. Спорить было бессмысленно. Не могу сказать за нашу сторону, я снимал коньки. Кто подавал запрос – понятия не имею».