Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Сколько спортсмены из России заработают за медали на Олимпиаде-2022 💰

вчера, 15:41
Александр Плеханов

Александр Большунов заработал 4 миллиона рублей уже в первой гонке Олимпиады-2022.

XinHua/Global Look Press

Какие призовые анонсированы для медалистов из России на Олимпиаде-2022

На Олимпиаде-2022 разыгрывается 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Уже в стартовые пять дней Олимпийских игр сборная России взяла десять медалей. За каждую из них предусмотрена денежная награда от правительства России. Премьер-министр России Михаил Мишустин подробно рассказывал об этом перед стартом олимпийского турнира.

Так распределятся призовые деньги:

  • Золотая медаль – 4 миллиона рублей;
  • Серебряная медаль – 2,5 миллиона рублей;
  • Бронзовая медаль – 1,7 миллиона рублей.

Эти деньги соответствуют призовым, которые были для медалистов в Токио. Министр спорта Олег Матыцин еще в сентябре подтверждал: «У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней». Мы подсчитывали, что в Токио общие призовые составили 409,9 миллиона рублей. Тогда Россия взяла 71 медаль.

Шон Уайт – самый богатый сноубордист мира.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько иностранные спортсмены заработают за медали Олимпиады-2022

South China Morning Post расписывал интересные детали по спортсменам из других стран. В Великобритании им вообще не полагаются призовые деньги за медали, но там местные федерации оплачивают расходы на тренировки в олимпийский цикл. Там же есть важная деталь: основной заработок многих спортсменов строится на спонсорстве.

Американец Шон Уайт – самый богатый сноубордист мира. На 2022 год его денежное состояние оценивается в 69 миллионов долларов. Большая часть этих денег получена именно от спонсоров. В США за каждую золотую медаль полагается отдельная награда от правительства – 37500 долларов. Такие бонусы выглядят мелочью, если сравнивать их с другими странами.

Forbes выделил 30 стран, которые больше всех платят олимпийцам. В этом рейтинге нет Китая и России – они не ответили на просьбы о комментариях. Хотя в России все было прозрачно и публично. В рейтинге Forbes все подсчитано в тысячах долларов: там указаны только призовые деньги за каждую возможную медаль. Есть два ощутимых лидера – Гонконг и Турция.

Пятерка:

  1. Гонконг – $642 000;
  2. Турция – $383 000;
  3. Малайзия – $238 000;
  4. Италия – $201 000;
  5. Кипр – $168 000.

Золотая медаль Олимпиады-2022.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сколько медалисты из России получали на других Олимпиадах

Призовые на Олимпиадах для спортсменов из России не меняются с 2012 года. Тогда же впервые они стали оцениваться в рублях. Ранее правительство России выплачивало дополнительные деньги за медали в долларах. Призовые не менялись десять лет – в 2006-м Россия выделяла на деньги для олимпийцев 3,5 миллиона долларов.

Конкретные денежные оценки в тот момент были такими:

  • Золотая медаль – 50 тысяч долларов;
  • Серебряная медаль – 30 тысяч долларов;
  • Бронзовая медаль – 20 тысяч долларов.

Дальше призовые постоянно росли, но менялся курс доллара и евро. В 2008-м спортсмен из России мог получить за медаль максимум 100 тысяч евро – тогда проходила летняя Олимпиада в Пекине. За серебро и бронзу – 60 и 40 тысяч. В 2010-м ничего не поменялось

В 2022 году Пекин стал первым городом в истории Олимпиады, который принял летние и зимние олимпийские игры. За годы между Олимпиадами Россия пережила кардинальные изменения в отношении к призовым. Отличие от многих стран – в дополнение к деньгам полагаются автомобили.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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