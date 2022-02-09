Сколько спортсмены из России заработают за медали на Олимпиаде-2022 💰

Сколько иностранные спортсмены заработают за медали Олимпиады-2022

South China Morning Post расписывал интересные детали по спортсменам из других стран. В Великобритании им вообще не полагаются призовые деньги за медали, но там местные федерации оплачивают расходы на тренировки в олимпийский цикл. Там же есть важная деталь: основной заработок многих спортсменов строится на спонсорстве.

Американец Шон Уайт – самый богатый сноубордист мира. На 2022 год его денежное состояние оценивается в 69 миллионов долларов. Большая часть этих денег получена именно от спонсоров. В США за каждую золотую медаль полагается отдельная награда от правительства – 37500 долларов. Такие бонусы выглядят мелочью, если сравнивать их с другими странами.

Forbes выделил 30 стран, которые больше всех платят олимпийцам. В этом рейтинге нет Китая и России – они не ответили на просьбы о комментариях. Хотя в России все было прозрачно и публично. В рейтинге Forbes все подсчитано в тысячах долларов: там указаны только призовые деньги за каждую возможную медаль. Есть два ощутимых лидера – Гонконг и Турция.

Пятерка: