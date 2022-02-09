Сколько спортсмены из России заработают за медали на Олимпиаде-2022 💰
Какие призовые анонсированы для медалистов из России на Олимпиаде-2022
На Олимпиаде-2022 разыгрывается 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Уже в стартовые пять дней Олимпийских игр сборная России взяла десять медалей. За каждую из них предусмотрена денежная награда от правительства России. Премьер-министр России Михаил Мишустин подробно рассказывал об этом перед стартом олимпийского турнира.
Так распределятся призовые деньги:
- Золотая медаль – 4 миллиона рублей;
- Серебряная медаль – 2,5 миллиона рублей;
- Бронзовая медаль – 1,7 миллиона рублей.
Эти деньги соответствуют призовым, которые были для медалистов в Токио. Министр спорта Олег Матыцин еще в сентябре подтверждал: «У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней». Мы подсчитывали, что в Токио общие призовые составили 409,9 миллиона рублей. Тогда Россия взяла 71 медаль.
Сколько иностранные спортсмены заработают за медали Олимпиады-2022
South China Morning Post расписывал интересные детали по спортсменам из других стран. В Великобритании им вообще не полагаются призовые деньги за медали, но там местные федерации оплачивают расходы на тренировки в олимпийский цикл. Там же есть важная деталь: основной заработок многих спортсменов строится на спонсорстве.
Американец Шон Уайт – самый богатый сноубордист мира. На 2022 год его денежное состояние оценивается в 69 миллионов долларов. Большая часть этих денег получена именно от спонсоров. В США за каждую золотую медаль полагается отдельная награда от правительства – 37500 долларов. Такие бонусы выглядят мелочью, если сравнивать их с другими странами.
Forbes выделил 30 стран, которые больше всех платят олимпийцам. В этом рейтинге нет Китая и России – они не ответили на просьбы о комментариях. Хотя в России все было прозрачно и публично. В рейтинге Forbes все подсчитано в тысячах долларов: там указаны только призовые деньги за каждую возможную медаль. Есть два ощутимых лидера – Гонконг и Турция.
Пятерка:
- Гонконг – $642 000;
- Турция – $383 000;
- Малайзия – $238 000;
- Италия – $201 000;
- Кипр – $168 000.
Сколько медалисты из России получали на других Олимпиадах
Призовые на Олимпиадах для спортсменов из России не меняются с 2012 года. Тогда же впервые они стали оцениваться в рублях. Ранее правительство России выплачивало дополнительные деньги за медали в долларах. Призовые не менялись десять лет – в 2006-м Россия выделяла на деньги для олимпийцев 3,5 миллиона долларов.
Конкретные денежные оценки в тот момент были такими:
- Золотая медаль – 50 тысяч долларов;
- Серебряная медаль – 30 тысяч долларов;
- Бронзовая медаль – 20 тысяч долларов.
Дальше призовые постоянно росли, но менялся курс доллара и евро. В 2008-м спортсмен из России мог получить за медаль максимум 100 тысяч евро – тогда проходила летняя Олимпиада в Пекине. За серебро и бронзу – 60 и 40 тысяч. В 2010-м ничего не поменялось.
В 2022 году Пекин стал первым городом в истории Олимпиады, который принял летние и зимние олимпийские игры. За годы между Олимпиадами Россия пережила кардинальные изменения в отношении к призовым. Отличие от многих стран – в дополнение к деньгам полагаются автомобили.