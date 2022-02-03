Правительство России выдаст премии призерам Олимпиады-2022. Каждое золото – 4 миллиона рублей

Медальные соревнования на Олимпиаде-2022 пройдут с 5 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о премиях, которые получат призеры Олимпиады-2022. Sports.ru показал его слова на совещании с кабмином.

Как распределятся деньги:

Золотая медаль – 4 миллиона рублей;

Серебряная медаль – 2,5 миллиона рублей;

Бронзовая медаль – 1,7 миллиона рублей.

Такие же призовые деньги были и на летней Олимпиаде-2020. Она прошла летом 2021 года в Токио. Россия взяла 71 медаль на Олимпиаде-2020.