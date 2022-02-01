УЕФА разрешила пиццерии название блюда «Лига шампиньонов». И объяснила изначальный запрет «излишним усердием» юристов

Pizza Wolke получила от УЕФА разрешение на использование названия пиццы «Лига шампиньонов». Изначально организация требовала отказаться от него из-за созвучия с турниром «Лига чемпионов», права на который принадлежат УЕФА.

Пиццерия рассказала о запрете 30 января, опубликовав решение суда. Она отнеслась к нему иронично, назвав рекламой «рекламой от УЕФА». Новость быстро стала резонансной в соцсетях, о ней написали крупные СМИ – и 1 февраля УЕФА отозвал требование.

Pizza Wolke опубликовала письмо от УЕФА в сторис в инстаграме. Организация объяснила, что действительно защищает свои товарные знаки, но признала, что в случае с «Лигой шампиньонов» ее юрист проявил «излишнее усердие».

«Кто-то, очевидно, пытается нажиться на этой истории. Лига чемпионов может счастливо сосуществовать с вкусно-звучащей пиццей», – говорится в письме.