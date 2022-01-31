УЕФА
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#УЕФА

УЕФА подал в суд на пиццерию маленького немецкого города – из-за блюда «Лига шампиньонов» 🍕

3 часа назад

инстаграм Pizza Wolke

Вы вряд ли слышали о пиццерии Pizza Wolke. Это небольшое заведение в немецком Гисене. На официальном сайте есть такой кусочек об истории пиццерии:

«Однажды в Неаполе я (глава компании Шади Сури) потерял свое сердечко из-за пиццы. Я – большой любитель пиццы. Приготовление пиццы – не работа для меня, а образ жизни. Моя цель – показать миру, насколько пицца может быть потрясающей. Мы с командой будем печь пиццу, пока старики из Италии не оценят ее по достоинству».

Одна из фишек пиццерии – продажа замороженной пиццы. Сури рассказывает, что этот вид услуг приносит Pizza Wolke больше половины от общего дохода. Сури говорит: «Мы рады все гостям. Но, к сожалению, их стало меньше, когда мы стали продавать замороженную пиццу: люди просто покупали и уходили. Это нормально, ведь всем больше нравится есть дома, а не в людном месте».

Сури и команда готовят пиццу с 2016 года. Сейчас небольшая компания столкнулась с трудностью. А именно с иском от УЕФА. Причина – название грибной пиццы «Лига шампиньонов». Дело в том, что УЕФА давно забрендировал фразу «Лига чемпионов». Ее можно использовать только в контексте названия главного футбольного еврокубка. Любые изменения названия и использование в собственных целях запрещены.

Иск УЕФА подтвердил как пресс-секретарь Pizza Wolke, так и юристы УЕФА. Сама пиццерия выпустила в инстаграме такое заявление:

«Pizza Wolke против УЕФА 😂

Да здравствует пицца CHAMPI(G)NONS LEAGUE («champions» – «чемпионы», «champignons» – «шампиньоны»)! Для меня, как для фаната футбол, это большая честь. Но, УЕФА, вы серьезно? 😍😏

Это просто показывает мне и моей команде, что мы идем в правильном направлении! Мы с моей бандой уже давно отправились в путь. И мы не остановимся! Мы мужчины! Да здравствует пицца!»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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