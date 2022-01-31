УЕФА подал в суд на пиццерию маленького немецкого города – из-за блюда «Лига шампиньонов» 🍕

Вы вряд ли слышали о пиццерии Pizza Wolke. Это небольшое заведение в немецком Гисене. На официальном сайте есть такой кусочек об истории пиццерии:

«Однажды в Неаполе я (глава компании Шади Сури) потерял свое сердечко из-за пиццы. Я – большой любитель пиццы. Приготовление пиццы – не работа для меня, а образ жизни. Моя цель – показать миру, насколько пицца может быть потрясающей. Мы с командой будем печь пиццу, пока старики из Италии не оценят ее по достоинству».

Одна из фишек пиццерии – продажа замороженной пиццы. Сури рассказывает, что этот вид услуг приносит Pizza Wolke больше половины от общего дохода. Сури говорит: «Мы рады все гостям. Но, к сожалению, их стало меньше, когда мы стали продавать замороженную пиццу: люди просто покупали и уходили. Это нормально, ведь всем больше нравится есть дома, а не в людном месте».

Сури и команда готовят пиццу с 2016 года. Сейчас небольшая компания столкнулась с трудностью. А именно с иском от УЕФА. Причина – название грибной пиццы «Лига шампиньонов». Дело в том, что УЕФА давно забрендировал фразу «Лига чемпионов». Ее можно использовать только в контексте названия главного футбольного еврокубка. Любые изменения названия и использование в собственных целях запрещены.

Иск УЕФА подтвердил как пресс-секретарь Pizza Wolke, так и юристы УЕФА. Сама пиццерия выпустила в инстаграме такое заявление: