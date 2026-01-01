Александр Дюков

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Футбол
Россия гарантировала выход в стыковые матчи к ЧМ-2022 = Карпин продлит контракт со сборной
#Валерий Карпин
Футбол
РФС выступил за отказ от лимита на легионеров. Он считает, что ограничения не влияют на выступления сборной России
#РФС
Футбол
«Это было бы неправильно». В 2019 году Дюков выступал против совмещения постов тренерами, в 2021-м – поставил Карпина
#Александр Дюков
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Футбол
Черчесов отказался от неустойки после увольнения из сборной России – это подтвердил президент РФС Дюков
#Станислав Черчесов
Футбол
Дюков – об увольнении Черчесова: «Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»
#Россия
Футбол
Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса
#Александр Дюков
Футбол
Спонсоры РПЛ выделят «Тамбову» 51 миллион, клубы помогут бесплатной арендой игроков
#Тамбов
Футбол
Дюков переизбран на пост президента РФС
#Александр Дюков
Футбол
Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
#Александр Дюков
Футбол
4 февраля состоятся выборы президента и исполкома РФС
#РФС
Футбол
Матчи Лиги наций состоятся, но без зрителей
#Лига наций
Футбол
23-й тур РПЛ посвящен врачам и медицинским работникам. Их пригласят на матчи
#РПЛ
Футбол
Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России
#деньги
Футбол
Медведев – новый президент «Зенита». Он сменил Фурсенко
#Зенит
Футбол
Новый президент РФС – Александр Дюков. Это официально, но ответ все знали заранее
#Александр Дюков