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Абрамович, Федун и Галицкий – в списке 200 богатейших бизнесменов России
16 апреля 2020, 14:05
Журнал Forbes составил рейтинг 200 богатейших предпринимателей страны по итогам 2019 года.
Нашли там людей, имеющих отношение к футболу:
💰 5 место. Совладелец «Спартака» Вагит Алекперов ($15,2 млрд, «Лукойл»)
💰 10. Владелец «Челси» Роман Абрамович ($11,3 млрд, Millhouse)
💰 17. Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев ($6,6 млрд, инвестиции)
💰 20. Совладелец «Спартака» Леонид Федун ($ 6,3 млрд, «Лукойл»)
💰 29. Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий ($ 3,4 млрд)
💰 61. Владелец ПАОКа Иван Саввиди ($ 1,6 млрд, «Донской табак»)
💰 124. Владелец «Торпедо» Роман Авдеев ($ 750 млн, «Россиум»)
💰 184. Президент РФС Александр Дюков ($ 500 млн, «Сибур»).
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