Рейтинг 100 самых финансово стабильных клубов мира. Внутри – пять русских
Компания Soccerex показала топ-100 самых финансово стабильных футбольных клубов мира. Они расположены по итоговому индексу, вычисленному при помощи пяти компонентов – трансферной стоимости футболистов, материальных активов, денежных средств, потенциальных инвестиций владельцев и чистой задолженности.
Soccerex собрала данные из отчетов УЕФА, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.
Половина топ-10 – клубы из Англии. Остальные – из других топ-5 лиг, по одному из Испании, Италии и Франции, два из Германии. Но французский клуб возглавляет рейтинг:
- 1. «ПСЖ» – 5,318;
- 2. «Манчестер Сити» – 5,197;
- 3. «Бавария» – 3,888;
- 4. «Тоттенхэм» – 3,441;
- 5. «Реал» – 3,336;
- 6. «Арсенал» – 3,15;
- 7. «Челси» – 2,893;
- 8. «Ливерпуль» – 2,616;
- 9. «Ювентус» – 2,195;
- 10. «Боруссия» Дортмунд – 2,154.
Год назад в рейтинге было восемь клубов отсюда, а возглавлял его «Ман Сити». Теперь тут есть «Ливерпуль» и «Боруссия» вместо «Барселоны» и «МЮ».
Вторая десятка чуть более разнообразна – там есть китайцы и американцы. А наибольшее представительство – у Германии:
- 11. «Атлетико» – 2,049;
- 12. «Барселона» – 2, 036;
- 13. «РБ Лейпциг» – 1,949;
- 14. «Хоффенхайм» – 1,922;
- 15. «Гуанчжоу Эвергранд» – 1,853
- 16. «Манчестер Юнайтед» – 1,743;
- 17. «Наполи» – 1,67;
- 18. «Лос-Анджелес» – 1,657;
- 19. «Байер» – 1,551;
- 20. «Монако» – 1,443.
В топ-20 нет русских клубов, но в сотне их сразу пять. Это как раз пять сильнейших команд России по итогам прошлого сезона.
- 23. «Зенит» – 1,309;
- 37. «Спартак» – 0,878;
- 60. «Краснодар» – 0,589;
- 98. ЦСКА – 0,324;
- 99. «Локомотив» – 0,319.
В этом рейтинге «Зенит» опережает, например, оба миланских клуба, «Валенсию», «Лион», Шахтер» и «Аякс». «Спартак» – выше «Атлетика», «Севильи» и менхенгладбахской «Боруссии». «Краснодар» делит свою позицию с «Порту» и стоит выше «Бенфики», «ПСВ» и «Аталанты», а ЦСКА и «Локо» находятся рядом с идущим 97-м «Шальке».
В документе подробнее разбираются клубы из топ-30. Среди них там есть наш «Зенит», про который сказано, что он – самый богатый в России, состав стоит недорого – 213 млн евро, а в число материальных активов (116 млн) входит стадион, где были матчи ЧМ-2018 и будет сыгран финал Лиги чемпионов.
Год назад «Зенит» был в списке 29-м. «Спартак» занимал 42-е место. Больше в топ-100 из российских клубов не присутствовал никто.
Короткой строкой об особенностях всего рейтинга в этом году:
• В нем наибольшее представительство у клубов АПЛ, вторая по численности лига – МЛС.
• Наибольшие долги – у «Тоттенхэма» и «МЮ» (соответственно 898 млн и 800 млн евро).
• У российских владельцев – восемь клубов. Помимо пятерки из РПЛ это «Челси», «Монако» и «Борнмут».
• Из рейтинга пропали все бразильские клубы – раньше их было восемь. Теперь из Южной Америке – только аргентинские «Бока» и «Ривер», да и те на грани вылета (соответственно 95 и 91 места).
• Впервые в списке появились японцы – сразу два клуба.
• Исследователи прогнозируют доминирование «ПСЖ», «Ман Сити» и «Челси» в ближайшие годы, учитывая их ресурсы.
Полный отчет Soccerex – тут.