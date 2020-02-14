Рейтинг 100 самых финансово стабильных клубов мира. Внутри – пять русских

Вторая десятка чуть более разнообразна – там есть китайцы и американцы. А наибольшее представительство – у Германии:

11. «Атлетико» – 2,049;

12. «Барселона» – 2, 036;

13. «РБ Лейпциг» – 1,949;

14. «Хоффенхайм» – 1,922;

15. «Гуанчжоу Эвергранд» – 1,853

16. «Манчестер Юнайтед» – 1,743;

17. «Наполи» – 1,67;

18. «Лос-Анджелес» – 1,657;

19. «Байер» – 1,551;

20. «Монако» – 1,443.

В топ-20 нет русских клубов, но в сотне их сразу пять. Это как раз пять сильнейших команд России по итогам прошлого сезона.

23. «Зенит» – 1,309;

37. «Спартак» – 0,878;

60. «Краснодар» – 0,589;

98. ЦСКА – 0,324;

99. «Локомотив» – 0,319.

В этом рейтинге «Зенит» опережает, например, оба миланских клуба, «Валенсию», «Лион», Шахтер» и «Аякс». «Спартак» – выше «Атлетика», «Севильи» и менхенгладбахской «Боруссии». «Краснодар» делит свою позицию с «Порту» и стоит выше «Бенфики», «ПСВ» и «Аталанты», а ЦСКА и «Локо» находятся рядом с идущим 97-м «Шальке».

В документе подробнее разбираются клубы из топ-30. Среди них там есть наш «Зенит», про который сказано, что он – самый богатый в России, состав стоит недорого – 213 млн евро, а в число материальных активов (116 млн) входит стадион, где были матчи ЧМ-2018 и будет сыгран финал Лиги чемпионов.

Год назад «Зенит» был в списке 29-м. «Спартак» занимал 42-е место. Больше в топ-100 из российских клубов не присутствовал никто.