Футбол
Что мы узнали о финансах в футболе из отчета Deloitte
14 января, 21:59
Каждый год консалтинговая компания Deloitte выкладывает отчет о доходах футбольных клубов. Главное в нем – это рейтинг клубов по доходу за последний завершенный сезон.
На всякий случай поясним, что выручка и прибыль – это разные понятия. Здесь считается именно выручка, то есть полученные деньги без вычета потраченных. В теории любой из клубов на высокой позиции может быть убыточным.
- Главный вывод в целом – доходы футбольных клубов продолжают расти. Выручка топ-20 клубов из рейтинга выросла на 11% за последний сезон.
- «Барселона» впервые заняла первое место. Помимо этого, она стала первым клубом, который пробил барьер в 800 миллионов евро за сезон (840,8 млн.). Второй год подряд на первых двух позициях «Реал» и «Барса», но теперь они поменялись местами.
- Несмотря на провальные результаты, «Манчестер Юнайтед» остается самым доходным клубом АПЛ. «Сити» пока не особо догоняет: в сравнении с прошлым сезоном команда упала с пятого на шестое место.
- Deloitte разделили все доходы на три группы: ТВ-трансляции, коммерческие соглашения и доходы в день матча. Первые две группы намного массивнее третьей. Исторически коммерческие соглашения приносили больше, но сейчас доходы от ТВ-трансляций растут быстрее всего и имеют наибольшую долю.
- Коммерческие соглашения продолжают быть главным источником дохода для больших клубов. Для команд, занявших 1-5 места, это 49%, тогда как для команд с 16 по 20 – всего лишь 22%.
- В обратную сторону это работает с телевизионными правами. Топ-клубам они приносят 33%, а командам с 15 по 20 место – 65%.
- В первую двадцатку попали только команды из топ-5 лиг. Две команды из Франции («ПСЖ» и «Лион»), три из Испании («Барселона», «Реал», «Атлетико»), три из Германии («Бавария», «Боруссия», «Шальке»), четыре из Италии («Ювентус», «Интер», «Рома», «Наполи») и сразу восемь из Англии.
- Зато в третьем десятке больше разнообразия. На самой высокой позиции из остальных лиг «Аякс» (23) – он неплохо заработал благодаря успешному выступлению в ЛЧ. За ним идут «Бенфика» (24), «Зенит» (28) и «Порту» (29).
- Deloitte пишут, что за пределами первой двадцатки любая выручка крайне нестабильна. Финансовые результаты сильно зависят от участия клуба в еврокубках и прочих выплат, связанных с результатами.
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