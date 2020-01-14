Что мы узнали о финансах в футболе из отчета Deloitte

Каждый год консалтинговая компания Deloitte выкладывает отчет о доходах футбольных клубов. Главное в нем – это рейтинг клубов по доходу за последний завершенный сезон.

На всякий случай поясним, что выручка и прибыль – это разные понятия. Здесь считается именно выручка, то есть полученные деньги без вычета потраченных. В теории любой из клубов на высокой позиции может быть убыточным.