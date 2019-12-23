Мы изучили 100-страничный отчет о зарплатах в спорте и вытащили главное – всего в семи абзацах

Самые популярные клубы в соцсетях – футбольные. В топ-10 нет ни одной команды из другого вида спорта. В первой двадцатке их только пять: четыре из НБА и одна из индийской лиги по крикету. Главные команды – «Реал», «Барса», «МЮ», «Челси» и «Ювентус».

Нападающим платят больше всех. И это справедливо. В первой пятерке лиг вратарь в среднем получает 1,4 миллиона фунтов стерлингов в год, защитник 1,6, полузащитник 2 и нападающий 2,6. Казалось бы, вратари сильно недооценены в сравнении с нападающими – но исследование говорит об обратном. Эффективность клуба при приобретении хорошего нападающего повышается значительно больше, чем при приобретении голкипера – и справедливый разрыв в зарплате, по мнению исследователей, должен быть даже больше.

«РБ Лейпциг» – самый эффективный клуб. Исследователи сравнили результаты команд из топ-5 футбольных лиг и общую сумму, которую они тратят на зарплаты. Выяснилось, что в тридцатке самых неэффективных команд 10 клубов из Италии и 11 из Англии – там игроки хуже всего отрабатывают зарплату. Пример: результаты «МЮ» и «Милана», первый тратит 6,1 миллион на зарплату, а второй 2,8. А вот самые эффективные – в Германии, особенно «РБ Лейпциг», который с зарплатой в 1,9 лидирует в Бундеслиге и вышел с первого места в группе ЛЧ.

В отчете очень часто встречается индийская лига по крикету. Там высокая средняя посещаемость – 25714 за матч, а самая популярная команда «Мумбаи Индианс» вошла в топ-20 среди всех клубов по подписчикам в соцсетях. Но самое главное – средняя зарплата там выше, чем в АПЛ, НХЛ, МЛБ, НФЛ и других популярных лигах.