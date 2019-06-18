статистика
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#статистика

Кажется, сейчас появилось очень много молодых тренеров. Это так? (нет)

18 июня 2019, 15:25

Многие думают, что успех Хосепа Гвардиолы и Зинедина Зидана начал новую эру в мировом футболе. Теперь опыт решает не все: пока опытные Манчини и Луческу пытаются не опуститься ниже пятого места, Сергей Семак, еще недавно игравший в футбол, берет чемпионство.

Мы проверили, действительно ли молодых тренеров стало больше, чем 10 лет назад. Для этого мы взяли следующие критерии на момент назначения тренера в клуб:

  • Опыт работы главным тренером взрослой команды – не больше 4 лет
  • Из них не больше 2 – в лигах из топ-7
  • Возраст – не больше 45 лет
  • Тренер должен работать на постоянном контракте (или получить его после испытательного срока)

Мы будем сравнивать данные на конец сезонов 2008/09 и 2018/19. Для сравнения взяты три топ-лиги (Англия, Испания и Италия) и РПЛ.

Англия: ничего не изменилось

10 лет назад (4): Гарэт Саутгейт («Миддлсбро»), Дэвид Мойес («Эвертон»), Джанфранко Дзола («Вест Хэм»), Тони Моубрей («Вест Бромвич»).

Сейчас (4): Эдди Хау («Борнмут»), Шон Дайч («Борнмут»), Скотт Паркер («Фулхэм»), Ян Зиверт («Хаддерсфилд»).

Испания: стало меньше

10 лет назад (5): Хосеп Гвардиола («Барселона»), Маурисио Почеттино («Эспаньол»), Пачета («Нумансия»), Хуан Муньис («Малага»), Унаи Эмери («Валенсия»).

Сейчас (3): Зинедин Зидан («Реал»), Серхио Гонсалес («Вальядолид»), Хавьер Кайеха («Вильярреал»).

Италия: стало меньше

10 лет назад (4): Синиша Михайлович («Болонья»), Доменико Ди Карло («Кьево»), Давиде Баллардини («Палермо»), Марко Джампаоло («Сьена»).

Сейчас (3): Симоне Индзаги («Лацио»), Дженнаро Гаттузо («Милан»), Роберто Д'Аверса («Парма»).

Бонус, Россия: стало больше

10 лет назад (5): Андрей Кобелев («Динамо»), Андрей Гордеев («Сатурн»), Валерий Карпин («Спартак»), Юрий Красножан («Спартак Нч»), Константин Сарсания («Химки»).

Сейчас (6): Магомед Адиев («Анжи»), Игорь Черевченко («Арсенал»), Дмитрий Хохлов («Динамо»), Сергей Семак («Зенит»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Вадим Евсеев («Уфа»).

***

Как итог, большой разницы в количестве молодых тренеров между нынешним сезоном и 2008/09 нет. Если суммировать цифры по всем четырем лигам, то 10 лет назад их было 18, а сейчас – 16.

Единственная лига, где количество молодых тренеров увеличилось – РПЛ. Но и эти данные не стоит воспринимать как важный тренд: разница всего в одного человека.

Все фото: Global Look Press
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