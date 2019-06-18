Кажется, сейчас появилось очень много молодых тренеров. Это так? (нет)
Многие думают, что успех Хосепа Гвардиолы и Зинедина Зидана начал новую эру в мировом футболе. Теперь опыт решает не все: пока опытные Манчини и Луческу пытаются не опуститься ниже пятого места, Сергей Семак, еще недавно игравший в футбол, берет чемпионство.
Мы проверили, действительно ли молодых тренеров стало больше, чем 10 лет назад. Для этого мы взяли следующие критерии на момент назначения тренера в клуб:
- Опыт работы главным тренером взрослой команды – не больше 4 лет
- Из них не больше 2 – в лигах из топ-7
- Возраст – не больше 45 лет
- Тренер должен работать на постоянном контракте (или получить его после испытательного срока)
Мы будем сравнивать данные на конец сезонов 2008/09 и 2018/19. Для сравнения взяты три топ-лиги (Англия, Испания и Италия) и РПЛ.
Англия: ничего не изменилось
10 лет назад (4): Гарэт Саутгейт («Миддлсбро»), Дэвид Мойес («Эвертон»), Джанфранко Дзола («Вест Хэм»), Тони Моубрей («Вест Бромвич»).
Сейчас (4): Эдди Хау («Борнмут»), Шон Дайч («Борнмут»), Скотт Паркер («Фулхэм»), Ян Зиверт («Хаддерсфилд»).
Испания: стало меньше
10 лет назад (5): Хосеп Гвардиола («Барселона»), Маурисио Почеттино («Эспаньол»), Пачета («Нумансия»), Хуан Муньис («Малага»), Унаи Эмери («Валенсия»).
Сейчас (3): Зинедин Зидан («Реал»), Серхио Гонсалес («Вальядолид»), Хавьер Кайеха («Вильярреал»).
Италия: стало меньше
10 лет назад (4): Синиша Михайлович («Болонья»), Доменико Ди Карло («Кьево»), Давиде Баллардини («Палермо»), Марко Джампаоло («Сьена»).
Сейчас (3): Симоне Индзаги («Лацио»), Дженнаро Гаттузо («Милан»), Роберто Д'Аверса («Парма»).
Бонус, Россия: стало больше
10 лет назад (5): Андрей Кобелев («Динамо»), Андрей Гордеев («Сатурн»), Валерий Карпин («Спартак»), Юрий Красножан («Спартак Нч»), Константин Сарсания («Химки»).
Сейчас (6): Магомед Адиев («Анжи»), Игорь Черевченко («Арсенал»), Дмитрий Хохлов («Динамо»), Сергей Семак («Зенит»), Мурад Мусаев («Краснодар»), Вадим Евсеев («Уфа»).
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Как итог, большой разницы в количестве молодых тренеров между нынешним сезоном и 2008/09 нет. Если суммировать цифры по всем четырем лигам, то 10 лет назад их было 18, а сейчас – 16.
Единственная лига, где количество молодых тренеров увеличилось – РПЛ. Но и эти данные не стоит воспринимать как важный тренд: разница всего в одного человека.