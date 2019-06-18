Кажется, сейчас появилось очень много молодых тренеров. Это так? (нет)

Многие думают, что успех Хосепа Гвардиолы и Зинедина Зидана начал новую эру в мировом футболе. Теперь опыт решает не все: пока опытные Манчини и Луческу пытаются не опуститься ниже пятого места, Сергей Семак, еще недавно игравший в футбол, берет чемпионство.

Мы проверили, действительно ли молодых тренеров стало больше, чем 10 лет назад. Для этого мы взяли следующие критерии на момент назначения тренера в клуб:

Опыт работы главным тренером взрослой команды – не больше 4 лет

Из них не больше 2 – в лигах из топ-7

Возраст – не больше 45 лет

Тренер должен работать на постоянном контракте (или получить его после испытательного срока)

Мы будем сравнивать данные на конец сезонов 2008/09 и 2018/19. Для сравнения взяты три топ-лиги (Англия, Испания и Италия) и РПЛ.