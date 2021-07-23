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Валерий Карпин
Ростов
Россия
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#Александр Дюков #Валерий Карпин #Россия #РПЛ #ЧМ-2022 #Ростов

«Это было бы неправильно». В 2019 году Дюков выступал против совмещения постов тренерами, в 2021-м – поставил Карпина

вчера, 22:37

Валерий Карпин – главный тренер «Ростова» и сборной России. Он будет совмещать посты. Его контракт со сборной рассчитан до декабря-2021 и может быть продлен.

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Так президент РФС Александр Дюков говорил про совмещение постов в сборной и клубе в 2019 году: «На мой взгляд, я считаю, что это было бы неправильно. Это на данный момент. Но, возможно, через какое-то время я увижу в этом какие-то плюсы».

Карпин сменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который покинул команду после невыхода из группы на Евро-2020.

Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом

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Источник:
Гол.ру
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