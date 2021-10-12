Валерий Карпин
ЧМ-2022
Александр Дюков
Россия
Россия гарантировала выход в стыковые матчи к ЧМ-2022 = Карпин продлит контракт со сборной
3 часа назад
Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков: «Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]».
Россия победила Словению в отборочном матче к ЧМ-2022 и как минимум гарантировала себе второе место, которое дает право сыграть в стыковых матчах.
Валерий Карпин возглавил сборную России перед четвертым туром и провел с командой пять матчей. Его действующий контракт рассчитан до декабря.
В отборочном турнире Россия сыграет с Кипром и Хорватией. После восьми туров она набрала 19 очков и лидирует в группе Н.
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