Россия гарантировала выход в стыковые матчи к ЧМ-2022 = Карпин продлит контракт со сборной

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков: «Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]».

Россия победила Словению в отборочном матче к ЧМ-2022 и как минимум гарантировала себе второе место, которое дает право сыграть в стыковых матчах.

Валерий Карпин возглавил сборную России перед четвертым туром и провел с командой пять матчей. Его действующий контракт рассчитан до декабря.

В отборочном турнире Россия сыграет с Кипром и Хорватией. После восьми туров она набрала 19 очков и лидирует в группе Н.