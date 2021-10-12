Валерий Карпин
ЧМ-2022
Александр Дюков
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #ЧМ-2022 #Александр Дюков

Россия гарантировала выход в стыковые матчи к ЧМ-2022 = Карпин продлит контракт со сборной

3 часа назад

Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков: «Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум [гарантировал продление контракта], но лучше, конечно, напрямую [выйти на чемпионат мира]».

Россия победила Словению в отборочном матче к ЧМ-2022 и как минимум гарантировала себе второе место, которое дает право сыграть в стыковых матчах.

Валерий Карпин возглавил сборную России перед четвертым туром и провел с командой пять матчей. Его действующий контракт рассчитан до декабря.

В отборочном турнире Россия сыграет с Кипром и Хорватией. После восьми туров она набрала 19 очков и лидирует в группе Н.

Матч завершен
Словения
Иличич 40
1:2
Матч завершен
Россия
Дивеев 28
Джикия 32
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Источник:
ТАСС
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Главные правила Карпина по составу сборной: одинаковый центр в линиях, минимум по три изменения, дебютант в основе
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