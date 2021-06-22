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Дюков – об увольнении Черчесова: «Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»
час назад
Это 20-е поражение команды при Станиславе Черчесове. Худший показатель среди тренеров сборной.
Президент РФС Александр Дюков сказал, что Черчесов не будет в отправлен в отставку:
«Результаты неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно».
Черчесов работает со сборной России с 2016 года. При нем команда доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.
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