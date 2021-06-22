Россия
Евро-2020
Александр Дюков
Станислав Черчесов
Дания
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#Россия #Евро-2020 #Дания #Станислав Черчесов #Александр Дюков

Дюков – об увольнении Черчесова: «Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»

час назад

Россия проиграла Дании в матче третьего тура Евро-2020 группы В и вылетела из турнира, заняв последнее место. Она только раз преодолевала групповой этап на чемпионате Европы – в 2008-м.

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82

Это 20-е поражение команды при Станиславе Черчесове. Худший показатель среди тренеров сборной.

Президент РФС Александр Дюков сказал, что Черчесов не будет в отправлен в отставку: 

«Результаты неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно».

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. При нем команда доходила до 1/4 финала ЧМ-2018.

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Источник:
«Матч ТВ»
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