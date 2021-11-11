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Победа над Кипром – самая крупная для России за 56 лет в отборе к чемпионату мира
11 ноября, 22:24
Россия победила Кипр в отборочном матче к ЧМ-2022. Команда продлила беспроигрышную серию в отборе до шести игр.
Россия при Карпине не пропустила в пяти матчах из шести. Единственный пропущенный гол – от Словении
Это самая крупная победа для России в отборе к чемпионату мира с 1965 года. Тогда сборная СССР со счетом 6:0 победила Данию.
Россия выиграла пять из пяти последних матчей против Кипра с общим счетом 15:0. Единственный пропущенный от Кипра гол был в 1997 году.
Восемь игроков сборной России сделали минимум по одному голевому действию в матче против Кипра. Счет – 6:0
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