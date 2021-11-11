Победа над Кипром – самая крупная для России за 56 лет в отборе к чемпионату мира

Россия победила Кипр в отборочном матче к ЧМ-2022. Команда продлила беспроигрышную серию в отборе до шести игр.

Россия при Карпине не пропустила в пяти матчах из шести. Единственный пропущенный гол – от Словении

Это самая крупная победа для России в отборе к чемпионату мира с 1965 года. Тогда сборная СССР со счетом 6:0 победила Данию.

Россия выиграла пять из пяти последних матчей против Кипра с общим счетом 15:0. Единственный пропущенный от Кипра гол был в 1997 году.

Восемь игроков сборной России сделали минимум по одному голевому действию в матче против Кипра. Счет – 6:0