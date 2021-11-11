Россия при Карпине не пропустила в пяти матчах из шести. Единственный пропущенный гол – от Словении

Россия обыграла Кипр в матче отбора к ЧМ-2022 со счетом 6:0. Это пятая победа подряд.

Восемь игроков сборной России сделали минимум по одному голевому действию в матче против Кипра. Счет – 6:0

При главном тренере Валерии Карпине Россия провела шесть матчей и ни разу не проиграла (пять побед и одна ничья).

За это время команда пропустила один гол, забила 13 и провела пять матчей без пропущенных мячей. Единственный пропущенный гол – от Словении в восьмом туре.

В десятом туре Россия сыграет против Хорватии. В первом их матче была ничья – 0:0.