Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Кипр
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#Россия #ЧМ-2022 #Валерий Карпин #Кипр

Россия при Карпине не пропустила в пяти матчах из шести. Единственный пропущенный гол – от Словении

11 ноября, 22:10

Россия обыграла Кипр в матче отбора к ЧМ-2022 со счетом 6:0. Это пятая победа подряд.

Восемь игроков сборной России сделали минимум по одному голевому действию в матче против Кипра. Счет – 6:0

При главном тренере Валерии Карпине Россия провела шесть матчей и ни разу не проиграла (пять побед и одна ничья).

За это время команда пропустила один гол, забила 13 и провела пять матчей без пропущенных мячей. Единственный пропущенный гол – от Словении в восьмом туре.

В десятом туре Россия сыграет против Хорватии. В первом их матче была ничья – 0:0.

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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