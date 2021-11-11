Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Кипр
Россия при Карпине не пропустила в пяти матчах из шести. Единственный пропущенный гол – от Словении
11 ноября, 22:10
Россия обыграла Кипр в матче отбора к ЧМ-2022 со счетом 6:0. Это пятая победа подряд.
Восемь игроков сборной России сделали минимум по одному голевому действию в матче против Кипра. Счет – 6:0
При главном тренере Валерии Карпине Россия провела шесть матчей и ни разу не проиграла (пять побед и одна ничья).
За это время команда пропустила один гол, забила 13 и провела пять матчей без пропущенных мячей. Единственный пропущенный гол – от Словении в восьмом туре.
В десятом туре Россия сыграет против Хорватии. В первом их матче была ничья – 0:0.
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