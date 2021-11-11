ЧМ-2022
Россия
Кипр
Россия провела последний домашний матч в 2021 году. Всего – шесть побед, ничья и поражение, которое было на Евро
11 ноября, 21:49
Сборная России принимала в предпоследнем туре квалификации к ЧМ-2022 команду Кипра и крупно выиграла 6:0.
Это был последний матч для нашей команды, который она проводила дома.
🟢 Отбор к ЧМ: Словения – 2:1.
🟢 Тов.матч: Болгария – 1:0.
🔴 Евро-2020: Бельгия – 0:3.
🟡 Отбор к ЧМ: Хорватия – 0:0.
🟢 Отбор к ЧМ: Мальта – 2:0.
🟢 Отбор к ЧМ: Словакия – 1:0.
🟢 Отбор к ЧМ: Кипр – 6:0.
Из восьми домашних матчей Россия выиграла шесть + проиграла бельгийцам на Евро и сыграла вничью с Хорватией в отборе к ЧМ. Оба раза она не забила.
Последний матч квалификации пройдет 14 ноября в гостях против Хорватии.
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