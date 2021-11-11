Россия провела последний домашний матч в 2021 году. Всего – шесть побед, ничья и поражение, которое было на Евро

Сборная России принимала в предпоследнем туре квалификации к ЧМ-2022 команду Кипра и крупно выиграла 6:0.

Это был последний матч для нашей команды, который она проводила дома.

🟢 Отбор к ЧМ: Словения – 2:1.

🟢 Тов.матч: Болгария – 1:0.

🔴 Евро-2020: Бельгия – 0:3.

🟢 Евро-2020: Финляндия – 1:0.

🟡 Отбор к ЧМ: Хорватия – 0:0.

🟢 Отбор к ЧМ: Мальта – 2:0.

🟢 Отбор к ЧМ: Словакия – 1:0.

🟢 Отбор к ЧМ: Кипр – 6:0.

Из восьми домашних матчей Россия выиграла шесть + проиграла бельгийцам на Евро и сыграла вничью с Хорватией в отборе к ЧМ. Оба раза она не забила.

Последний матч квалификации пройдет 14 ноября в гостях против Хорватии.