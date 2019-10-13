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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Кипр
Стадион
Нео ДжиЭсПи Стэдиум
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Николаос Костеноглу
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Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
#Россия
30 марта, 23:54
Даже Останкинская телебашня транслирует, что сборная вышла на Евро
#Россия
13 октября 2019, 22:33
Перечеркнутый Азмун в твиттере сборной – отсылка к словам Канделаки. До этого она спутала с ним Оздоева
#Магомед Оздоев
13 октября 2019, 20:35
Петров травмировался в игре с Кипром. Фото его ноги – страх
#Сергей Петров
13 октября 2019, 20:00
Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига
#Россия
11 октября 2019, 00:00
#
новости спорта
У сборной Люксембурга 10 побед за последние 10 лет. За 100 лет до этого она выигрывала столько же раз
10 октября 2020, 23:13