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ЧМ-2022
Кипр
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#Россия #ЧМ-2022 #Кипр

Россия не получила карточек в игре с Кипром. Семь игроков были под угрозой дисквалификации

11 ноября, 23:00

Россия победила Кипр в матче отбора к ЧМ-2022. За всю игру команды не получили ни одной карточки.

Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади

Перед этой игрой семь российских футболистов были под угрозой дисквалификации (из-за еще одной желтой карточки они бы пропустили матч против Хорватии в последнем туре):

  • Дмитрий Баринов – остался в запасе и не вышел на замену
  • Федор Кудряшов – не попал в заявку
  • Алексей Сутормин – вышел в старте и провел весь матч
  • Даниил Фомин – вышел в старте и заменился на 67-й минуте
  • Александр Головин – вышел в старте и заменился на 57-й минуте
  • Александр Ерохин – вышел в старте и провел весь матч
  • Федор Смолов – вышел в старте и заменился на 57-й минуте

Матч против Хорватии пройдет 14 ноября в Сплите. В первой игре между Россией и Хорватией была ничья 0:0.

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
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Источник:
Гол
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Михаил Штельман
11 ноября, 23:49
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