Россия
ЧМ-2022
Кипр
Россия не получила карточек в игре с Кипром. Семь игроков были под угрозой дисквалификации
11 ноября, 23:00
Россия победила Кипр в матче отбора к ЧМ-2022. За всю игру команды не получили ни одной карточки.
Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади
Перед этой игрой семь российских футболистов были под угрозой дисквалификации (из-за еще одной желтой карточки они бы пропустили матч против Хорватии в последнем туре):
- Дмитрий Баринов – остался в запасе и не вышел на замену
- Федор Кудряшов – не попал в заявку
- Алексей Сутормин – вышел в старте и провел весь матч
- Даниил Фомин – вышел в старте и заменился на 67-й минуте
- Александр Головин – вышел в старте и заменился на 57-й минуте
- Александр Ерохин – вышел в старте и провел весь матч
- Федор Смолов – вышел в старте и заменился на 57-й минуте
Матч против Хорватии пройдет 14 ноября в Сплите. В первой игре между Россией и Хорватией была ничья 0:0.
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11 ноября, 23:49
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