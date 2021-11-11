Россия не получила карточек в игре с Кипром. Семь игроков были под угрозой дисквалификации

Россия победила Кипр в матче отбора к ЧМ-2022. За всю игру команды не получили ни одной карточки.

Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади

Перед этой игрой семь российских футболистов были под угрозой дисквалификации (из-за еще одной желтой карточки они бы пропустили матч против Хорватии в последнем туре):

Дмитрий Баринов – остался в запасе и не вышел на замену

Федор Кудряшов – не попал в заявку

Алексей Сутормин – вышел в старте и провел весь матч

Даниил Фомин – вышел в старте и заменился на 67-й минуте

Александр Головин – вышел в старте и заменился на 57-й минуте

Александр Ерохин – вышел в старте и провел весь матч

Федор Смолов – вышел в старте и заменился на 57-й минуте

Матч против Хорватии пройдет 14 ноября в Сплите. В первой игре между Россией и Хорватией была ничья 0:0.