Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади
11 ноября, 22:38
Россия обыграла Кипр в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Это пятая подряд победа над Кипром, общий счет – 15:0.
Россия провела при главном тренере Валерии Карпине шесть игр в отборе. За это время она выиграла пять матчей и один раз сыграла вничью. Статистика голов – 13:1.
Все 13 голов забиты из пределов штрафной площади. 10 авторов голов:
- Александр Ерохин – ⚽️⚽️⚽️
- Федор Смолов – ⚽️⚽️
- Андрей Мостовой – ⚽️
- Алексей Сутормин – ⚽️
- Антон Заболотный – ⚽️
- Рифат Жемалетдинов – ⚽️
- Игорь Дивеев – ⚽️
- Георгий Джикия – ⚽️
- Зелимхан Бакаев – ⚽️
- Милан Шкриньяр – автогол
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