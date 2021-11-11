Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади

Россия обыграла Кипр в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Это пятая подряд победа над Кипром, общий счет – 15:0.

Россия провела при главном тренере Валерии Карпине шесть игр в отборе. За это время она выиграла пять матчей и один раз сыграла вничью. Статистика голов – 13:1.

Все 13 голов забиты из пределов штрафной площади. 10 авторов голов:

Александр Ерохин – ⚽️⚽️⚽️

Федор Смолов – ⚽️⚽️

Андрей Мостовой – ⚽️

Алексей Сутормин – ⚽️

Антон Заболотный – ⚽️

Рифат Жемалетдинов – ⚽️

Игорь Дивеев – ⚽️

Георгий Джикия – ⚽️

Зелимхан Бакаев – ⚽️

Милан Шкриньяр – автогол

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