Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
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#Россия #ЧМ-2022 #Валерий Карпин

Россия при Карпине забила 13 голов, все – из пределов штрафной площади

11 ноября, 22:38

Россия обыграла Кипр в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Это пятая подряд победа над Кипром, общий счет – 15:0.

Россия провела при главном тренере Валерии Карпине шесть игр в отборе. За это время она выиграла пять матчей и один раз сыграла вничью. Статистика голов – 13:1.

Все 13 голов забиты из пределов штрафной площади. 10 авторов голов:

  • Александр Ерохин – ⚽️⚽️⚽️
  • Федор Смолов – ⚽️⚽️
  • Андрей Мостовой – ⚽️
  • Алексей Сутормин – ⚽️
  • Антон Заболотный – ⚽️
  • Рифат Жемалетдинов – ⚽️
  • Игорь Дивеев – ⚽️
  • Георгий Джикия – ⚽️
  • Зелимхан Бакаев – ⚽️
  • Милан Шкриньяр – автогол

Другие важные цифры:

Матч завершен
Россия
Ерохин 4
Смолов 55
Мостовой 56
Сутормин 62
Заболотный 81
Ерохин 87
6:0
Матч завершен
Кипр
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Источник:
Гол
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Михаил Штельман
11 ноября, 23:49
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