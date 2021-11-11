Россия выиграла пять из шести официальных матчей против Кипра, трижды – разгромно

Сборная России встречалась дома с командой Кипра в квалификации к ЧМ-2022 и разгромно победила 6:0.

Россия в шестой раз побеждает Кипр, всего матчей было семь. Но в отборочных турнирах команды встречались шесть раз.

🟢 🟡 Отбор к ЧМ-1998 – 4:0 и 1:1.

🟢 🟢 Отбор к Евро-2020 – 1:0 и 5:0.

🟢 Отбор к ЧМ-2022 – 2:0 и 6:0.

В том числе ничья 1:1 в 1997 году не позволила России выиграть отборочный турнир. Наша команда попала в стыки на итальянцев и уступила им.

Еще один матч был на товарищеском турнире в 2003 году. Россия выиграла 1:0.