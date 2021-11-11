ЧМ-2022
Россия
Кипр
Россия выиграла пять из шести официальных матчей против Кипра, трижды – разгромно
11 ноября, 21:49
Сборная России встречалась дома с командой Кипра в квалификации к ЧМ-2022 и разгромно победила 6:0.
Россия в шестой раз побеждает Кипр, всего матчей было семь. Но в отборочных турнирах команды встречались шесть раз.
🟢 🟡 Отбор к ЧМ-1998 – 4:0 и 1:1.
🟢 🟢 Отбор к Евро-2020 – 1:0 и 5:0.
🟢 Отбор к ЧМ-2022 – 2:0 и 6:0.
В том числе ничья 1:1 в 1997 году не позволила России выиграть отборочный турнир. Наша команда попала в стыки на итальянцев и уступила им.
Еще один матч был на товарищеском турнире в 2003 году. Россия выиграла 1:0.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые