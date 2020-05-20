Словения
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Матьяж Кек
М. Кек
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Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
#Россия
30 марта, 23:54
Словакия или Словения. Вы отличаете одну страну от другой? Тест «Гола»
#Словакия
30 марта, 13:55
Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений
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#Россия
27 марта, 13:45
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Мы не знаем, что за человек – президент УЕФА. Вот истории о нем: солдат, интроверт, кум владельца «Ювентуса»
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#Александер Чеферин
20 мая 2020, 19:22
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Та самая история с кальяном: наши футболисты курили, выпивали и разошлись под утро. Или это ложь?
#Россия
18 ноября 2019, 11:23
Марибору – 10 лет. Почему это самое болезненное поражение в истории сборной
#Россия
18 ноября 2019, 10:14
# новости спорта
19-летний Мухин дебютировал за сборную России против Словении
27 марта, 18:53
Россия победила Словению и лидирует в группе
27 марта, 18:51
Дзюба забил Словении два гола за 35 минут. До этого она пропустила один мяч за девять матчей
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27 марта, 17:50
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Жемалетдинов – в старте России на матч против Словении. В прошлой игре он дебютировал за сборную
27 марта, 16:03
Как раньше играли Россия и Словения
26 марта, 16:28
Прогноз на матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
26 марта, 16:27
Во сколько начнется матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
26 марта, 16:25
Где смотреть матч Россия – Словения, 27 марта 2021 года
26 марта, 16:20