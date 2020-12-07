Онлайн-трансляция жеребьевки отбора на ЧМ-2022
20:47. И еще один наш соперник. Это Мальта!
20:44. Команды из пятой корзины тоже нашли своих соперников. Сыграем с Кипром!
20:40. Четвертая корзина готова! Тут нам досталась Словения. Уф, не очень удачный жребий.
20:36. Сыграем с Хорватией и Словакией! Могло быть гораздо хуже. Вот и третья корзина отжеребилась.
20:30. Команды из второй корзины также распределены. Уже есть несколько интересных противостояний:
20:27. Вот так распределились по группам команды из первой корзины:
20:19. Кажется, разговоры закончились, и впереди самое интересное.
20:09. Пока в студии милые беседы с банальными вопросами гостям – Даниэле Де Росси и Рафаэлю ван дер Варту.
20:00. Готовимся к жеребьевке! Ведущая Кристина Гуллон уже поприветствовала всех зрителей. Она – работник клубного канала мадридского «Реала».
А вот так все красиво выглядит:
7 декабря состоится жеребьевка отборочного этапа к ЧМ-2022 от Европы.
- Сборная России узнает соперников по квалификации.
- Наша команда посеяна в третьей корзине.
- Жеребьевку будет транслировать «Матч ТВ», начало – в 20:00 по московскому времени.
Список корзин выглядит вот так. Из первых двух России могут достаться любые соперники кроме Украины и Косово (разведены по политическим причинам). Так Россия может получить себе, например, Францию и Швейцарию или вариант попроще вроде Дании с Румынией.
Отсюда ясно, что Россия не сыграет со сборными Венгрии, Ирландии, Чехии, Норвегии, Северной Ирландии, Исландии, Шотландии, Греции и Финляндии, так как находится с ними в одной корзине.
Что еще нужно знать:
🌍 За выход на ЧМ-2022 будут бороться 55 команд из Европы.
🌍 На ЧМ поедут 13 европейских сборных – 10 победителей групп и три лучшие команды плей-офф.
🌍 Плей-офф будет формироваться так: 10 команд, занявших вторые места, присоединятся к двум лучшим сборным по итогам Лиги наций. Из получившихся 12 команд нужно будет определить трех финалистов. Для этого их поделят жеребьевкой на три секции по четыре команды, в каждой из которых состоятся полуфиналы (между четырьмя командами) и финал. Победители финалов поедут на ЧМ.
🌍 Матчи квалификации в группах состоятся в 2021 году, плей-офф – весной 2022 года.
Что можно почитать перед жеребьевкой:
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