Онлайн-трансляция жеребьевки отбора на ЧМ-2022

Отсюда ясно, что Россия не сыграет со сборными Венгрии, Ирландии, Чехии, Норвегии, Северной Ирландии, Исландии, Шотландии, Греции и Финляндии, так как находится с ними в одной корзине.

Что еще нужно знать:

🌍 За выход на ЧМ-2022 будут бороться 55 команд из Европы.

🌍 На ЧМ поедут 13 европейских сборных – 10 победителей групп и три лучшие команды плей-офф.

🌍 Плей-офф будет формироваться так: 10 команд, занявших вторые места, присоединятся к двум лучшим сборным по итогам Лиги наций. Из получившихся 12 команд нужно будет определить трех финалистов. Для этого их поделят жеребьевкой на три секции по четыре команды, в каждой из которых состоятся полуфиналы (между четырьмя командами) и финал. Победители финалов поедут на ЧМ.

🌍 Матчи квалификации в группах состоятся в 2021 году, плей-офф – весной 2022 года.

Что можно почитать перед жеребьевкой:

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Первый канал не показывает гимн перед матчами сборной. Все злятся. Сам канал этого почти не объясняет

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