Низшая точка падения сборной России – тот самый автогол Ковтуна с Исландией. Но все кончилось хорошо
14 октября – важный день для сборной России.
- В 1992 году – первый официальный матч в истории после распада СССР. Россия играла с Исландией в квалификации к ЧМ-1994 и победила 1:0 (гол Сергея Юрана).
- В 1998-м – снова матч с Исландией, но уже поражение 0:1 – супергол Юрия Ковтуна головой в падении. В свои ворота.
Первая игра запомнилась мало, но вторая не забывается.
- В квалификации к Евро-2000 Россия проиграла на старте Украине и Франции, а в Исландии было третье поражение при тренере Анатолии Бышовце. И уже пятое с учетом товарищеских матчей.
- За это время Бышовец опробовал в сборной 35 игроков.
- Алексей Смертин проводил дебютный матч в сборной и удалился на 75-й минуте.
- У капитана Виктора Онопко в тот день был день рождения.
- Конечно, автогол Ковтуна в ворота Черчесова.
- В створ ворот наши попали только один раз.
- Страшная таблица, где Россия с нулем очков на предпоследнем месте. И так примерно полгода до весны 1999-го. Минимум на тур ближайшая от пропасти Армения стояла в четырех очках. Лидирующая Украина – вообще в девяти.
«Эксперимент тренера Бышовца над российскими болельщиками завершен: три матча – три поражения. И мы остаемся без ЧЕ-2000 за 20 месяцев до его начала»
С таким заголовком наутро вышел «Спорт-Экспресс».
Главное внимание, конечно, к Ковтуну. Потому что до автогола был матч с Украиной, где при счете 1:2 из-за Ковтуна голкипер Харин заработал пенальти и удалился.
«Человек, который постоянно ошибается, не заслуживает приглашения в сборную. После его ошибки в матче с Украиной уже все стало ясно», – экспертное мнение Александра Бубнова.
Спартаковская гостевая «ВВ» работала уже тогда. Реакция на автогол:
- «Лично у меня автогол Ковтуна вызвал просто приступ хохота. Так я не смеялся давно, чесслово. И на траурный гусевский голос, произносящий «Так не бывает, так не бывает...» надо было орать «Бывает, бывает!» – Леха AKA Lemmy.
- «УРА КОВТУН! Если в Киеве он только дал голевой пас, то тут пошел дальше. Хорошая заявка на смену амплуа в отсутствие острых нападающих», – Адександр.
- «УРРИ КОФТУНСОН – национальный герой Исландии! Юрик Ковтуненко - национальный герой Украины!» – Максимов.
- «Ребята! Над голом Ковтуна покатывался минут 5. Это не сборная, а позор России!» – Александр.
- «Хотя я и забил гол в свои ворота, но какой крутой. Вы оценили? Круто!» – Ковтун.
Жена Ковтуна Людмила сильно переживала: «Очень тяжелый период в нашей жизни был после поражения в Исландии, этого проклятого автогола. Ну не хотел он, понимаете? Юра был в подавленном состоянии, ни с кем не общался, даже с друзьями, которых, к слову, почти не осталось. Все куда-то испарились!»
Андрей Тихонов тоже играл в том матче. Вспоминала ли команда Ковтуну этот момент? «Конечно же, где-то смехом, в шутку. Но никто ему не выговаривал. Юра же не специально это сделал. Это несчастный случай, понимаете?»
А это воспоминания Мостового: «Очень красиво Юрка забил. Хотя тогда нам было не до шуток. Я еще обратил внимание на Стаса Черчесова: он был в недоумении, даже усами пошевелил. А потом крикнул: «Кто это ударил?»
Мостовой рассказывал, что обид на Ковтуна после игры никто не держал. «Да, автогол курьезный. Выпрыгнул, пытался выбить мяч, срезал», – слова Ковтуна.
Тот матч был низшей точкой и для сборной, и для самого Ковтуна. Дальше все стало получше.
- Романцев сменил Бышовца и выиграл шесть матчей, включая гостевую игру с чемпионами мира французами.
- Ковтун перешел в «Спартак», где поиграл в Лиге чемпионов и выиграл пару трофеев.
- Россия не поехала на Евро только из-за ляпа Филимонова не позволил поехать на Евро.
- Но уверенно отобралась на ЧМ-2002.
- Ковтун тогда помог, забив удивительный гол Югославии: спасал мяч от аута, но по дуге закрутил в ворота (да-да, чужие).
- И на чемпионат мира он тоже съездил.