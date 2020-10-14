Низшая точка падения сборной России – тот самый автогол Ковтуна с Исландией. Но все кончилось хорошо

Спартаковская гостевая «ВВ» работала уже тогда. Реакция на автогол:

«Лично у меня автогол Ковтуна вызвал просто приступ хохота. Так я не смеялся давно, чесслово. И на траурный гусевский голос, произносящий «Так не бывает, так не бывает...» надо было орать «Бывает, бывает!» – Леха AKA Lemmy.

«УРА КОВТУН! Если в Киеве он только дал голевой пас, то тут пошел дальше. Хорошая заявка на смену амплуа в отсутствие острых нападающих», – Адександр.

«УРРИ КОФТУНСОН – национальный герой Исландии! Юрик Ковтуненко - национальный герой Украины!» – Максимов.

«Ребята! Над голом Ковтуна покатывался минут 5. Это не сборная, а позор России!» – Александр.

«Хотя я и забил гол в свои ворота, но какой крутой. Вы оценили? Круто!» – Ковтун.

Жена Ковтуна Людмила сильно переживала: «Очень тяжелый период в нашей жизни был после поражения в Исландии, этого проклятого автогола. Ну не хотел он, понимаете? Юра был в подавленном состоянии, ни с кем не общался, даже с друзьями, которых, к слову, почти не осталось. Все куда-то испарились!»

Андрей Тихонов тоже играл в том матче. Вспоминала ли команда Ковтуну этот момент? «Конечно же, где-то смехом, в шутку. Но никто ему не выговаривал. Юра же не специально это сделал. Это несчастный случай, понимаете?»

А это воспоминания Мостового: «Очень красиво Юрка забил. Хотя тогда нам было не до шуток. Я еще обратил внимание на Стаса Черчесова: он был в недоумении, даже усами пошевелил. А потом крикнул: «Кто это ударил?»