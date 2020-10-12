Первый канал не показывает гимн перед матчами сборной. Все злятся. Сам канал этого почти не объясняет
Частая претензия Первому каналу за трансляции матчей сборной России – реклама или хвост другой программы во время гимна перед началом игр.
Такое бывало неоднократно и даже на крупных турнирах. Вот, например, во время ЧМ-2010 возмущался Евгений Ловчев: «Сначала там не показывают церемонию открытия, в пятницу игра Англия – Алжир, а потом и в воскресенье Словакия – Парагвай начались с 15-минутной задержкой». Говорил и Сергей Прядкин: «Честно говоря, был удивлен, что трансляция некоторых матчей начиналась через 15-20 минут после стартового свистка».
Осенью-2013 Россия пробилась на ЧМ-2014, сыграв вничью в Азербайджане. Гимн в эфир не попал. Начальник дирекции спортивного вещания Николай Малышев объяснял это так: «Они начали раньше на полторы минуты. И из-за этого все сместилось».
Когда на ЧМ-2014 перед игрой с Южной Кореей появилась реклама, не выдержал даже премьер-министр Дмитрий Медведев:
«Во время гимна рекламу включать не надо. Телевидение должно зарабатывать деньги, это нормально, и есть определенные слоты для рекламы, но есть абсолютно ясные ситуации, когда рекламу включать не надо».
Ура, на матче с Алжиром все было правильно:
Но прошел год – и все повторилось перед одним из ключевых матчей квалификации Евро-2016 против Швеции. На этот раз высказался экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко:
«Вместо гимна показывают рекламу средства от импотенции. У кого-то же должна быть голова на плечах. Не думаю, что Первый канал настолько беден, чтобы не ставить гимн. Первый канал не может быть убыточным априори. Заменять гимн средством от импотенции глупо, и редактор должен быть наказан».
Есть версия, почему это происходит:
«Мы исправляемся. Мы показываем гимны, минуту молчания… Проблема в том, что на спортивных каналах само событие, которое, как мы знаем, длится 1,5 часа плюс 15 минут перерыв, способно удержать аудиторию еще 40 минут до игры и как максимум 30 минут после, – объяснял генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман. – На каналах федеральных аудитория приходит исключительно чтобы посмотреть саму игру. И с момента, когда гимн в целом для страны стал важной частью любого события, мы эту часть атмосферы матча, естественно, включаем в свой эфир».
Но проблемы были и дальше, уже на хоккее.
Хотя прошлый ЧМ по хоккею дал надежду.
Футбольная сборная России на ЧМ-2018 выступила отлично, а на Евро-2020 вышла одной из первых. Но перед игрой Лиги наций против Турции вернулась старая проблема – Первый канал отрезал гимн. Вместо него в программе «Время» заканчивался сюжет о президентских выборах США.
Вот так выглядела телекартинка на старте трансляции. Команды уже в центральном круге, через 55 секунд начался матч.
При этом в трансляции на канале «Матч Премьер» гимны были.