Первый канал не показывает гимн перед матчами сборной. Все злятся. Сам канал этого почти не объясняет

Частая претензия Первому каналу за трансляции матчей сборной России – реклама или хвост другой программы во время гимна перед началом игр.

Такое бывало неоднократно и даже на крупных турнирах. Вот, например, во время ЧМ-2010 возмущался Евгений Ловчев: «Сначала там не показывают церемонию открытия, в пятницу игра Англия – Алжир, а потом и в воскресенье Словакия – Парагвай начались с 15-минутной задержкой». Говорил и Сергей Прядкин: «Честно говоря, был удивлен, что трансляция некоторых матчей начиналась через 15-20 минут после стартового свистка».