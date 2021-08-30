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#Россия #Хорватия #Евро-2008 #ЧМ-2018

Как играли раньше Россия и Хорватия

2 часа назад

Сборные России и Хорватии встретятся в матче квалификации к ЧМ-2022. Игра пройдет в Москве 1 сентября в 21:45 по московскому времени.

  • Это будет пятый матч между Россией и Хорватией.
  • В четырех предыдущих были три ничьих и одно поражение России.
  • Все три ничьих состоялись в официальных матчах – квалификации к Евро-2008 и четвертьфинале ЧМ-2018. Поражение – в товарищеской игре.
  • В четырех матчах против хорватов сборную выводили три разных тренера – Гус Хиддинк, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов.

Первые два матча прошли в отборочном турнире к Евро-2008. Они оба закончились вничью 0:0. Прошли 6 сентября 2006 года и 6 июня 2007-го.

Через восемь лет после этого Россия уступила дома Хорватии 1:3 в товарищеской игре.

Самый драматичный матч состоялся 7 июля 2018 года. Россия сыграла 2:2 с Хорватией в четвертьфинале. Сначала команды обменялись голами в первом тайме (Черышев и Крамарич), а затем в овертайме (Вида и Фернандес). Серию пенальти лучше исполнила Хорватия – промахнулся только Ковачич, а у России не забили Смолов и Фернандес.

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Источник:
Гол.ру
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