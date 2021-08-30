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Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Хорватия, 1 сентября 2021 года
2 часа назад
Сборная России примет команду Хорватии в «Лужниках» в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022. Матч состоится 1 сентября в 21:45 по московскому времени.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа России – 3,06
- Ничья – 3,26
- Победа Хорватии – 2,71
- В матче будет меньше трех голов – 1,79
- В матче будет три гола и больше – 2,25
За Хорватию не сыграет Лука Модрич – у него травма приводящей мышцы.
На матч попадет более 20 тысяч зрителей.
Как играли раньше Россия и Хорватия
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