Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Хорватия, 1 сентября 2021 года

Сборная России примет команду Хорватии в «Лужниках» в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022. Матч состоится 1 сентября в 21:45 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа России – 3,06

Ничья – 3,26

Победа Хорватии – 2,71

В матче будет меньше трех голов – 1,79

В матче будет три гола и больше – 2,25

За Хорватию не сыграет Лука Модрич – у него травма приводящей мышцы.

На матч попадет более 20 тысяч зрителей.

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