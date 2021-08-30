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#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия

Квалификация ЧМ-2022: прогноз на матч Россия – Хорватия, 1 сентября 2021 года

2 часа назад

Сборная России примет команду Хорватии в «Лужниках» в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022. Матч состоится 1 сентября в 21:45 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

  • Победа России – 3,06
  • Ничья – 3,26
  • Победа Хорватии – 2,71
  • В матче будет меньше трех голов – 1,79
  • В матче будет три гола и больше – 2,25

За Хорватию не сыграет Лука Модрич – у него травма приводящей мышцы.

На матч попадет более 20 тысяч зрителей.

Как играли раньше Россия и Хорватия

Где смотреть матч Россия – Хорватия

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Источник:
Гол.ру
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