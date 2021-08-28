Теперь в сборной России запрещены тортики 🎂

Сборная России готовится к первому матчу при Валерии Карпине. Он пройдет уже 1 сентября, соперник – Хорватия. Команды сыграют в отборе на ЧМ-2022. Сейчас футболисты сборной уже собрались в Новогорске, где проводят тренировки. Карпин вышел к журналистам и рассказал о новых порядках в сборной. Главное: массаж обязателен, тортики под запретом.

Это первым выяснил журналист Сергей Егоров. Он написал такое: «Коротко новации из сборной. Массаж и прочие восстановительные процедуры – не по желанию, а обязательно. Запрет на мучное, никаких тортиков . Иные нюансы расписания/питания, которые ранее мог пробить лидер, уже не работают – для всех все одинаково».

Рифат Жемалетдинов подтвердил: «Карпин следит за весом, некоторые продукты убрали. Сахар убрали совсем. С нами уже беседы провели. С тортиками стало тяжелее ». Это не самое заметное, но важное изменение в тренировочной жизни сборной России. До этого команду возглавлял Станислав Черчесов – и там отношение к тортикам было намного лояльнее.

Сборная России начинала ЧМ-2018 с разгромной победы над Саудовской Аравией. После матча команду ждал вот такой красивый торт: