Теперь в сборной России запрещены тортики 🎂
Сборная России готовится к первому матчу при Валерии Карпине. Он пройдет уже 1 сентября, соперник – Хорватия. Команды сыграют в отборе на ЧМ-2022. Сейчас футболисты сборной уже собрались в Новогорске, где проводят тренировки. Карпин вышел к журналистам и рассказал о новых порядках в сборной. Главное: массаж обязателен, тортики под запретом.
Это первым выяснил журналист Сергей Егоров. Он написал такое: «Коротко новации из сборной. Массаж и прочие восстановительные процедуры – не по желанию, а обязательно. Запрет на мучное, никаких тортиков. Иные нюансы расписания/питания, которые ранее мог пробить лидер, уже не работают – для всех все одинаково».
Рифат Жемалетдинов подтвердил: «Карпин следит за весом, некоторые продукты убрали. Сахар убрали совсем. С нами уже беседы провели. С тортиками стало тяжелее». Это не самое заметное, но важное изменение в тренировочной жизни сборной России. До этого команду возглавлял Станислав Черчесов – и там отношение к тортикам было намного лояльнее.
Сборная России начинала ЧМ-2018 с разгромной победы над Саудовской Аравией. После матча команду ждал вот такой красивый торт:
Еще один торт – тоже после победы в матче ЧМ-2018:
Получал торты и Станислав Черчесов:
Игроки поздравляли друг друга с днем рождения. Тоже тортиками:
Март-2021. Сборная России поздравляет массажиста Руниса Бурханова – ему дарят дорт:
Известно, что теперь за питанием в сборной следит тренер по физподготовке Луис Касайс Мартинес. Всем игрокам выданы рекомендации по питанию – и они касаются не только действующих сборников. Раньше питание в сборной определяли другие люди. Бывший врач команды Эдуард Безуглов тоже участвовал – даже рассказывал, что игрокам изредка можно колу.
В 2019 году Безуглов написал книгу «Про футбол. Больше, чем спорт». «СЭ» публиковал главу о питании футболистов. Там есть отдельный пункт про меню сборной России в день матча. Сахар в нем тоже почти исключен. Артем Дзюба вообще говорил, что в расположении сборной России он только обедает. Объяснял это так: «Хищник должен быть голодным».