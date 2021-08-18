Из сборной России ушли не только тренеры – еще менеджер, врачи, пресс-атташе. Эти люди работали там от шести лет

Вот кто покинул сборную в августе 2021-го:

• Пресс-атташе Игорь Владимиров. Он работал с 2006 года в структуре РФС. 2007-2015 – пресс-атташе молодежной сборной, 2015-2021 – главной сборной.

Он рассказывал, что в команде всегда тщательный отбор даже тех, кто должен приходить на пресс-конференцию: «Следим за состоянием здоровья игроков, моральным состоянием и, кончено, желанием и возможностью выйти и поговорить. Может произойти так, что мы пошлем на интервью футболиста, а он только навредит и своему имиджу, и состоянию всей сборной».

И еще: «Стараемся помочь игрокам ориентироваться в потоках информации, потому что наша цель получить спокойного, взвешенного и сконцентрированного игрока».

• Генеральный менеджер Евгений Савин. Он работал помощником Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в сборной, с июля 2012-го занимал пост менеджера. Попал в сборную в 20-летнем возрасте в качестве личного помощника Хиддинка в бытовых вопросах, который в шутку называл его студентом. Савин сразу понравился тренеру, когда помог ему в непростой ситуации в семье.

Но с футболистом Савиным его путали регулярно: «Мне звонят какие-то люди и пишут какие-то смс-сообщения: «Женя, завтра съемки!»