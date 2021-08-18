Из сборной России ушли не только тренеры – еще менеджер, врачи, пресс-атташе. Эти люди работали там от шести лет
В сборной России после ухода Станислава Черчесова сразу несколько изменений. Назначение Валерия Карпина с его штабом уже отгремело, теперь готовятся следующие перестановки.
Вот кто покинул сборную в августе 2021-го:
• Пресс-атташе Игорь Владимиров. Он работал с 2006 года в структуре РФС. 2007-2015 – пресс-атташе молодежной сборной, 2015-2021 – главной сборной.
Он рассказывал, что в команде всегда тщательный отбор даже тех, кто должен приходить на пресс-конференцию: «Следим за состоянием здоровья игроков, моральным состоянием и, кончено, желанием и возможностью выйти и поговорить. Может произойти так, что мы пошлем на интервью футболиста, а он только навредит и своему имиджу, и состоянию всей сборной».
И еще: «Стараемся помочь игрокам ориентироваться в потоках информации, потому что наша цель получить спокойного, взвешенного и сконцентрированного игрока».
• Генеральный менеджер Евгений Савин. Он работал помощником Гуса Хиддинка и Дика Адвоката в сборной, с июля 2012-го занимал пост менеджера. Попал в сборную в 20-летнем возрасте в качестве личного помощника Хиддинка в бытовых вопросах, который в шутку называл его студентом. Савин сразу понравился тренеру, когда помог ему в непростой ситуации в семье.
Но с футболистом Савиным его путали регулярно: «Мне звонят какие-то люди и пишут какие-то смс-сообщения: «Женя, завтра съемки!»
• Врач Эдуард Безуглов. Он возглавлял штаб национальной команды с августа 2012 года.
Безуглов рассказывал, что ежедневно общается с тренером: «Он должен знать информацию обо всех футболистах, которые находятся в расширенном списке сборной. У нас была ситуация, когда мы до четырех часов утра решали вопрос по одному футболисту, который получил мощный ушиб в области коленного сустава. Станислав Саламович до четырех утра был на связи, чтобы выяснить, можно ли вызывать футболиста».
• Врач Михаил Бутовский. Работал в сборной с 2014 года. Он трудился в ЦСКА, «Спартаке», сейчас – в «Рубине».
«Я в принципе не знаю, что такое отпуск, с 2012 года. Ни одного дня. И мне нормально. Когда-то я работал анестезиологом и пришел на работу в понедельник утром, а ушел в пятницу вечером. Кстати, в тот месяц у меня было помимо дневных смен 16 ночных», – рассказывал он прошлой осенью Sports.ru.
Все эти перестановки – ровно за две недели до игры против сборной Хорватии в квалификации к ЧМ-2022.
Пока есть только причина ухода Безуглова. По данным Sport24, врач ушел после разногласий с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом, который пришел вместе с Валерием Карпиным: «Безуглов был недоволен, что новый тренер по физподготовке вмешивается в работу медицинского штаба, требует постоянных отчетов и исполнения своих рекомендаций по лечению футболистов».
Бутовский сам озвучил свою причину ухода: «Это было мое решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды. Сейчас мне хотелось бы полностью посвятить себя работе в клубе. Здесь огромный объем работы. Это основная команда, женская, молодежная, академия».
Бутовский работает в «Рубине», а Безуглов – в ЦСКА. Также Безуглов останется на должности председателя медицинского комитета. Известно, что в сборной также работали врачи и массажисты Цгоев, де Сан Мартин, Семакин, Бурханов и Прончев.
«Зенит» уже сообщил, что сборная предложила работу ее врачу Владимиру Хайтину. Он работает в клубе с 2016 года.
В сборной России у Валерия Карпина уже два совпадения по сравнению со спартаковскими временами. Первое – став гендиректором в «Спартаке», он уволил с поста главного тренера Станислава Черчесова, а в сборной – пришел ему на смену. Второе – смена персонала при нем затронула и клуб, и сборную.
В сборной перестановки уже видим, а вот что было в «Спартаке». Рассказывал бывший администратор клуба Александр Хаджи:
«Карпин стал увольнять тех, кто работал в «Спартаке» до него, – оператора, мастера по ремонту обуви, массажистов, врачей. Спрашиваю: «Зачем оператора уволил?» – «Он мне не нужен, у нас другая методика». Потом Славой-сапожником интересуется: «Почему ты ему так много платишь? Получает больше главного бухгалтера».