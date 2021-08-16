Карпин считал Песьякова лучшим по игре ногами, называл «Писей», их жены дружно посылали «Сочи». А фанаты «Спартака» вызывали Диканя
Главный тренер сборной РоссииВалерий Карпин определился с составом на матчи квалификации к ЧМ-2022. Среди них – четыре вратаря. Среди вратарей – Сергей Песьяков из «Ростова».
«Уверен, что Песьяков точно не для поддержания атмосферы. Как минимум для поддержания конкуренции», – объяснил Карпин.
С ним Карпин работал еще в «Спартаке» в позапрошлом десятилетии.
«Лучший по игре ногами»
В июле 2009-го 20-летний Песьяков перебрался в «Спартак» из «Шинника». Дебютировал только через год – «Спартак» выиграл 5:3, но Песьяков ошибался, а Карпин реагировал: «По вратарю остаются вопросы».
Следующая попытка заиграть при Карпине – в 2013-м, но даже в выигрышных матчах Песьяков много ошибался. Карпин наигрывал его уже заранее – по новым правилам Андрей Дикань становился легионером и занимал легионерское место в основном составе.
На хорошие матчи Песьякова Карпин реагировал: « У нас любят впадать в крайности: то возносят игрока до небес, то опускают. Только шум был со знаком «минус», а теперь, после «сухой» игры – все тихо».
В конце сезона-2012/13 вратарь пропустил издалека от Озбилиза и послушал трибуны. Реакция Карпина: «Если после каждого гола болельщики будут кричать «Дикань», они не помогут ни «Спартаку», ни Песьякову, ни Реброву – никому». Вступился даже Дикань: «Скандируя мою фамилию сразу после гола в наши ворота, вы делаете только хуже всей нашей команде. А значит, и мне».
Следующий сезон все равно начался с ошибок, особенно запомнился гол с центра поля от Рыкова и неудачный перехват в игре с «Локо», который привел к пропущенному мячу. «Из всех голкиперов в РПЛ Песьяков лучше всех играет ногами. Он будет играть, пока я тренер», – упрямился Карпин. И к концу первого круга Песьяков стал лучшим в сезоне по сухим матчам в РПЛ.
Про игру ногами изначально говорил не Карпин
Слово Песьякову: «Даже не от Карпина пошло, а от Эмери. Он увидел во мне это качество и даже разрешал ошибаться. Пример — товарищеский матч против «Шахтера». Сразу заиграли чисто по-эмерски: комбинационная игра, где вратарь должен был начинать атаки.
Даже если у меня не получалось, Эмери сразу хлопал и хвалил: «Молодец, что пробуешь!» Дикань и Ребров в меньшей степени отрабатывали этот компонент. После Эмери Карпин подхватил этот метод и просил чаще использовать ноги».
Через несколько лет встретились снова
После ухода Карпина Песьяков отправился в «Спартак-2», а потом в аренду в «Анжи», откуда по желанию махачкалинцев вернулся досрочно. В «Спартаке» он сыграл всего один матч в сезоне-2016/17, но стал чемпионом, а потом отбыл в «Ростов», где и играет до сих пор.
Только пришел в «Ростов», а через несколько месяцев встретил там Карпина, который возглавил команду в декабре 2017-го. «По-моему, бывших спартаковцев в «Ростове» и так слишком много», – говорил тренер. В клубе помимо Песьякова было еще три экс-игрока «Спартака».
Играть Песьяков при Карпине стал не сразу, но место в составе все же отвоевал. Теперь – основной вратарь «Ростова».
Прозвище осталось
«А что обижаться, раз фамилия такая? С детства я для всех Пися. Только в школе этим хотели обидеть, и то не получалось. Сейчас меньше, но вот главный тренер нет-нет да практикует», – рассказывал Песьяков.
Семьи тоже в хороших отношениях
Жена Карпина периодически хвалит Песьякова в инстаграме за игру. Жена Песьякова показывает, как они дружат:
Ровно те же девушки отметились и на фото после поражения «Ростова» 1:10 от «Сочи». Показывали средние пальцы и подписали: «Поздравляем победителей, «Сочи».
Дарья Карпина рассказывала: «Больше всего дружу с женами вратарей: Песьякова и Бабурина. Бывало, они приносили подарки нашим детям, и тогда выходил Георгич: «Девчонки, Кафанову заносите, я вратарей не выбираю, его жену окучивайте». Это у него шутки такие».