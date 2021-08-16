Карпин считал Песьякова лучшим по игре ногами, называл «Писей», их жены дружно посылали «Сочи». А фанаты «Спартака» вызывали Диканя

Главный тренер сборной РоссииВалерий Карпин определился с составом на матчи квалификации к ЧМ-2022. Среди них – четыре вратаря. Среди вратарей – Сергей Песьяков из «Ростова».

«Уверен, что Песьяков точно не для поддержания атмосферы. Как минимум для поддержания конкуренции», – объяснил Карпин.

С ним Карпин работал еще в «Спартаке» в позапрошлом десятилетии.

«Лучший по игре ногами»

В июле 2009-го 20-летний Песьяков перебрался в «Спартак» из «Шинника». Дебютировал только через год – «Спартак» выиграл 5:3, но Песьяков ошибался, а Карпин реагировал: «По вратарю остаются вопросы».