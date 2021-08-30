Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Хорватия, 1 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Сборная России примет Хорватию в отборочном турнире к ЧМ-2022. Это будет четвертый матч для обеих команд в группе.

Игра пройдет 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Смотреть матч можно будет на Первом канале. Начало трансляции – в 21:35.