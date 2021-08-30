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Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Хорватия, 1 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
2 часа назад
Сборная России примет Хорватию в отборочном турнире к ЧМ-2022. Это будет четвертый матч для обеих команд в группе.
Игра пройдет 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.
Смотреть матч можно будет на Первом канале. Начало трансляции – в 21:35.
Это первый матч для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Наша команда делит первое место с Хорватией в таблице отборочной группы. У обеих сборных по шесть очков.
Как играли раньше Россия и Хорватия
Прогноз на матч Россия – Хорватия
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