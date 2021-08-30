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#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия

Квалификация ЧМ-2022: где смотреть матч Россия – Хорватия, 1 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

2 часа назад

Сборная России примет Хорватию в отборочном турнире к ЧМ-2022. Это будет четвертый матч для обеих команд в группе.

Игра пройдет 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Смотреть матч можно будет на Первом канале. Начало трансляции – в 21:35.

Россия
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Хорватия

Это первый матч для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Наша команда делит первое место с Хорватией в таблице отборочной группы. У обеих сборных по шесть очков.

Как играли раньше Россия и Хорватия

Прогноз на матч Россия – Хорватия

Во сколько начало матча Россия – Хорватия

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Источник:
Гол.ру
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