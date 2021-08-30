Квалификация ЧМ-2022: во сколько начало матча Россия – Хорватия, 1 сентября 2021 года

Сборные России и Хорватии сыграют в матче отборочного этапа к ЧМ-2022. Игра пройдет в Москве.

Она состоится 1 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Первый канал покажет этот матч в прямом эфире.

Ранее сборная России под руководством Станислава Черчесова победила Мальту и Словению, но уступила Словакии. С шестью очками она делит первое место с Хорватией в группе. Новый тренер – Валерий Карпин.

В сентябре после матча с Хорватией Россия сыграет в гостях против Кипра (4 сентября) и дома с Мальтой (7 сентября).

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Прогноз на матч Россия – Хорватия

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