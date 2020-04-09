Франк Рибери
№7
Полузащитник
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Команда
Фиорентина
Возраст
38
Рост
170
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
С кем Кокорин будет играть в «Фиорентине»: танцор балета, рэпер и вратарь, который плетет косички из бороды
#Фиорентина
21 января, 12:48
«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
#Александр Кокорин
20 января, 19:55
Фалькао, Буффон и Гризманн. Они бы получили «Золотой мяч», если бы Месси и Роналду выиграли его лишь раз
#Золотой мяч
09 апреля 2020, 15:34
Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
#трансферы
30 июня 2019, 11:26
Как отмечают чемпионство в разных странах: пиво, файеры и прощание с легендами
#Футбол
25 мая 2019, 12:06
Этот сезон Бундеслиги – космос. А ведь он еще не закончился
#Бавария
12 мая 2019, 13:40
Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет но...
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10
Важная проблема «Баварии» – неуважение к тренеру
#Бавария
24 февраля 2019, 13:05