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Дидье Дрогба
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Челси
3 : 1
Сандерленд
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 30'
Челси
3
Сандерленд
1
минуты: 1' - 30'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
был в запасе
Челси
1
Ливерпуль
1
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
15:30
Челси
1 : 0
Кристал Пэлас
3.05.2015
3 мая 2015
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Челси
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Лестер Сити
1 : 3
Челси
48'
48'
48'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
48'
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
1
Челси
3
минуты: 1' - 90'
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
Арсенал
0 : 0
Челси
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Арсенал
0
Челси
0
минуты: 46' - 90'
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:30
Челси
1 : 0
Манчестер Юнайтед
53'
53'
53'
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Челси
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
15:30
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Челси
60'
60'
60'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
0
Челси
1
минуты: 1' - 90'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
19:30
Челси
2 : 1
Сток Сити
90'
90'
90'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
19:30
минуты: 57' - 90'
Челси
2
Сток Сити
1
минуты: 57' - 90'
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:30
Челси
1 : 1
Саутгемптон
15.03.2015
15 марта 2015
вс
16:30
был в запасе
Челси
1
Саутгемптон
1
был в запасе
4.03.2015
4 марта 2015
ср
22:45
Вест Хэм
0 : 1
Челси
90'
90'
90'
4.03.2015
4 марта 2015
ср
22:45
минуты: 90' - 90'
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 90' - 90'
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Челси
1 : 1
Бернли
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Челси
1
Бернли
1
минуты: 84' - 90'
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Челси
1 : 0
Эвертон
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
минуты: 70' - 90'
Челси
1
Эвертон
0
минуты: 70' - 90'
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Челси
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Астон Вилла
1
Челси
2
минуты: 1' - 65'
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Челси
1 : 1
Манчестер Сити
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
минуты: 79' - 90'
Челси
1
Манчестер Сити
1
минуты: 79' - 90'
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
20:30
Тоттенхэм
5 : 3
Челси
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
20:30
был в запасе
Тоттенхэм
5
Челси
3
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
Саутгемптон
1 : 1
Челси
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
минуты: 73' - 90'
Саутгемптон
1
Челси
1
минуты: 73' - 90'
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
15:45
Челси
2 : 0
Вест Хэм
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
15:45
минуты: 82' - 90'
Челси
2
Вест Хэм
0
минуты: 82' - 90'
22.12.2014
22 дек. 2014
пн
23:00
Сток Сити
0 : 2
Челси
22.12.2014
22 дек. 2014
пн
23:00
минуты: 85' - 90'
Сток Сити
0
Челси
2
минуты: 85' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Челси
2 : 0
Халл Сити
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 78' - 90'
Челси
2
Халл Сити
0
минуты: 78' - 90'
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