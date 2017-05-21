Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
11Самуэль Клукас С. Клукас
|Пол
|31
|36
|3
|1
|9
|1
|
27Ахмед Эль-Мохамади А. Эль-Мохамади
|Защ
|34
|32
|0
|1
|3
|1
|
3Эндрю Робертсон Э. Робертсон
|Защ
|28
|32
|1
|2
|5
|0
|
8Том Хаддлстоун Т. Хаддлстоун
|Пол
|35
|31
|1
|0
|5
|1
|
12Гарри Магуайр Г. Магуайр
|Защ
|29
|28
|2
|2
|5
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|11
|7
|20
|39:55
|40
|
17
|38
|11
|7
|20
|40:68
|40
|
18
|38
|9
|7
|22
|37:80
|34
|
19
|38
|5
|13
|20
|27:53
|28
|
20
|38
|6
|6
|26
|29:69
|24
Результаты