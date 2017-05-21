Халл Сити

Кингстон-апон-Халл
Hull City
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Страна
Англия
Стадион
Кингстон Коммуникейшн Стэдиум
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
11
Самуэль Клукас С. Клукас 		Пол 31 36 3 1 9 1
27
Ахмед Эль-Мохамади А. Эль-Мохамади 		Защ 34 32 0 1 3 1
3
Эндрю Робертсон Э. Робертсон 		Защ 28 32 1 2 5 0
8
Том Хаддлстоун Т. Хаддлстоун 		Пол 35 31 1 0 5 1
12
Гарри Магуайр Г. Магуайр 		Защ 29 28 2 2 5 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Бернли
38 11 7 20 39:55 40
17
Уотфорд
38 11 7 20 40:68 40
18
Халл Сити
38 9 7 22 37:80 34
19
Мидлсбро
38 5 13 20 27:53 28
20
Сандерленд
38 6 6 26 29:69 24
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Результаты
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
Халл Сити
1 : 7
Тоттенхэм
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:00
38 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
7
Англия. Премьер-лига , 38 тур
14.05.2017 14 мая 2017 вс 14:00
Кристал Пэлас
4 : 0
Халл Сити
14.05.2017 14 мая 2017 вс 14:00
37 тур
Кристал Пэлас
4
Халл Сити
0
Англия. Премьер-лига , 37 тур
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
Халл Сити
0 : 2
Сандерленд
06.05.2017 06 мая 2017 сб 17:00
36 тур
Халл Сити
0
Сандерленд
2
Англия. Премьер-лига , 36 тур
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
Саутгемптон
0 : 0
Халл Сити
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 17:00
35 тур
Саутгемптон
0
Халл Сити
0
Англия. Премьер-лига , 35 тур
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 17:00
Халл Сити
2 : 0
Уотфорд
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 17:00
34 тур
Халл Сити
2
Уотфорд
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
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