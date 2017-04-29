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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
0:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
29 апр. 2017, 17:00 МСК
29.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
24
Стивенс
Джек Стивенс
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
87
19
Буфал
Софьян Буфал
58
11
Тадич
Душан Тадич
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
59
Запасные
40
Хассен
Муез Хассен
12
Касерес
Мартин Касерес
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
39
Симс
Джошуа Симс
7
Лонг
Шейн Лонг
9
Родригес
Джей Родригес
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
40
Эвандро
Эвандро
72
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
17
Гросицки
Камил Гросицки
83
50
Маркович
Лазар Маркович
90
24
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
21
Доусон
Майкл Доусон
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
22
Хенриксен
Маркус Хенриксен
15
Мэлони
Шон Мэлони
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
29
Боуэн
Харрод Боуэн