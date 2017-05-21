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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Клукас 66
1:7
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 11
Кейн 13
Алли 45
Ваньяма 69
Кейн 72
Дэвис 84
Алдервейрелд 87
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Халл Сити
мин
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
90
21
Доусон
Майкл Доусон
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
45
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
28
Тимон
Джош Тимон
73
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
66'
66'
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
24
Ниасс
Умар Ниасс
90
29
Боуэн
Харрод Боуэн
72
Запасные
16
Якупович
Элдин Якупович
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
36
Олли
Грег Олли
18
Мбокани
Дьемерси Мбокани
17
Гросицки
Камил Гросицки
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
87'
87'
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
84'
84'
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
69'
69'
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
20
Алли
Деле Алли
45'
45'
73
15
Дайер
Эрик Дайер
73
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
11'
13'
72'
11', 13', 72'
79
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
19
Дембеле
Мусса Дембеле
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
44
Лесняк
Филип Лесняк
9
Янссен
Венсан Янссен