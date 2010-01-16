Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2010, 18:00 МСК
16.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
55
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
0
Кин
Робби Кин
63
Запасные
0
Олнвик
Бэн Олнвик
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Роуз
Дэнни Роуз
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Крауч
Питер Крауч
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Хант
Стивен Хант
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Бармби
Ник Бармби
66
0
Джеованни
Джеованни
75
0
Гарсия
Ричард Гарсия
83
0
Фэган
Крейг Фэган
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Менди
Бернар Менди
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк